Para prezydencka złożyła życzenia: "Strzeżmy tego skarbu"

Laura Borowska
2025-12-24 9:35

W Wigilię Bożego Narodzenia w mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym para prezydencka składa Polakom Świąteczne życzenia. - Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku - mówiła Pierwsza Dama, a Karol Nawrocki wspomniał o zdrowiu i rodzinnym szczęściu.

Karol i Marta Nawroccy

i

Autor: Grzegorz Jakubowski/ Materiały prasowe KPRP Karol i Marta Nawroccy

Niech ucichną spory

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka złożyli w środę Polakom w kraju i za granicą życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. - Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory; życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni Nowego Roku - podkreśliła małżonka prezydenta. - Wigilia uroczystości Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy wieczór w roku. Czas, gdy dzielimy się chlebem i dobrym słowem, ofiarowujemy bliskim upominki i dar naszej obecności, czas, gdy jesteśmy naprawdę razem i najpełniej to przeżywamy - podkreślił prezydent. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na bogate tradycje bożonarodzeniowe pielęgnowane w naszym kraju. - Świąteczne nabożeństwa, obrzędy, jasełka, przepiękne kolędy i pastorałki oraz ogólnopolskie i regionalne zwyczaje. Jak dodał, są one "naszym wspólnym dziedzictwem.  Strzeżmy tego skarbu i przekazujmy go kolejnym pokoleniom - mówił prezydent. 

Pierwsza Dama do funkcjonariuszy

Marta Nawrocka była wieloletnią funkcjonariuszką Służby Celno-Skarbowej, może dlatego to ona zwróciła uwagę na tych, którzy pracują także w Święta. - Przed nami czas odpoczynku i wytchnienia. Szczególną pamięcią otaczamy tych, którzy w tych świątecznych dniach pełnią służbę. Dbają, by były to spokojne, bezpieczne święta. Serdecznie dziękujemy za ten trud — oznajmiła.

Bóg się rodzi, moc truchleje. Spełnia się wielka obietnica. Niech cud Narodzenia Pańskiego obudzi w państwa sercach nadzieję. Niech Boże Dziecię błogosławi naszej ukochanej ojczyźnie. Niech ucichną dzisiaj wszelkie spory. Życzymy pokoju i pomyślności w Boże Narodzenie i we wszystkie dni nowego roku. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. W zdrowiu i rodzinnym szczęściu - życzyli Polakom Marta i Karol Nawroccy.

