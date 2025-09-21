Para Prezydencka w Amerykańskiej Częstochowie. "Ważny gest podtrzymywania więzi"

W wyjątkowej atmosferze Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown – zwanym potocznie Amerykańską Częstochową – odbyła się w niedzielę, 21 września wizyta Pary Prezydenckiej RP. Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka przybyli, by spotkać się z Polonią amerykańską oraz uczcić pamięć śp. premiera Jana Olszewskiego. To wydarzenie stanowi ważny gest podtrzymywania więzi z Polakami poza granicami kraju, jednocześnie scalając elementy pamięci, religii i współczesnej roli diaspory.

Prezydent Nawrocki na uroczystościach w Doylestown

Uroczystości pamięci

Dzień w sanktuarium rozpoczął się od mszy świętej, po której Para Prezydencka odsłoniła tablicę poświęconą Janowi Olszewskiemu – byłemu premierowi, który pozostaje istotną postacią polskiej polityki i historii. Tablica, wykonana przez Instytut Pamięci Narodowej, została umieszczona w przedsionku sanktuarium. 

Spotkanie z Polonią i wyróżnienia

Po liturgii miało miejsce spotkanie z Polonią – okazja nie tylko do modlitwy i refleksji, ale także do dialogu. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, doceniając ich wkład w pielęgnowanie polskości, wspólnoty i kultury poza krajem. 

Symbolika miejsca

Sanktuarium w Doylestown od 1955 r. pełni rolę jednego z najważniejszych miejsc kultu dla Polaków w USA. Na wzgórzu Beacon Hill znajduje się replika ikony Jasnogórskiej, zbliżając duchowością to miejsce do Jasnej Góry. Obok sanktuarium leży cmentarz – jedna z największych nekropolii polskich poza granicami kraju, nazywana niekiedy 'polskim Arlington” – spoczywają tam emigranci, weterani i osoby zasłużone dla polonijnej społeczności. 

Szerszy kontekst wizyty

Wizyta w Amerykańskiej Częstochowie wpisuje się w harmonogram uczestnictwa Prezydenta RP w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W kolejnych dniach przewidziane są m.in. wystąpienia w debacie generalnej, wydarzenia upamiętniające 80. rocznicę powstania ONZ, sesje dotyczące sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Znaczenie dla Polonii i poza nią

Ta wizyta to nie tylko gest symboliczny, ale konkretne przypomnienie, że relacje z Polonią pozostają dla polskiej władzy istotne nie tylko z formalnego punktu widzenia – są także elementem tożsamości, pamięci historycznej i międzypokoleniowego przekazywania wartości. Udział prezydenta i Pierwszej Damy w wydarzeniu potwierdza, że troska o Polonię to część polityki państwa, nie zaś tylko retoryka.

