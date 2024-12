Paprocka oskarża Tuska. Nie wytrzymała: „jawna kpina”

Tusk przemówił na koniec roku. Bardzo smutne słowa! Do lipca nie ma nadziei?!

PKW i gorzki smak kompromisu

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza, zmuszona postanowieniem Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS za 2023 rok. W sierpniu PKW odrzuciła je, wskazując na nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy w wysokości 3,6 mln zł. Decyzja ta miała swoje konsekwencje – PiS straciło ponad 10,8 mln zł subwencji, a dodatkowo musiało zwrócić zakwestionowaną kwotę do Skarbu Państwa.

Teraz, po wyroku SN, PKW uznała sprawozdanie PiS, choć nie kryje, że jej decyzja nie oznacza jednoznacznego uznania skuteczności orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Problem w tym, że ta Izba – zdaniem TSUE i ETPC – „nie jest sądem”.

Paprocka: Premier wywiera presję

Małgorzata Paprocka w ostrych słowach odniosła się do reakcji premiera Donalda Tuska, który na X napisał: „Pieniędzy nie ma i nie będzie”. Według prezydenckiej minister, to jawna kpina z demokracji i wywieranie presji na ministra finansów. „Pan premier wielokrotnie mówił o demokracji walczącej, ale w taki sposób, jak ją rozumie. To miało swoje konsekwencje w mediach publicznych i prokuraturze” – stwierdziła.

Paprocka podkreśla, że przepisy są jasne: decyzje PKW wiążą ministra finansów. Jeśli Andrzej Domański odmówi wypłaty kolejnej transzy subwencji, sam narazi się na odpowiedzialność za łamanie prawa.

Polityczne napięcia i finansowe miliony

W tle całego konfliktu są nie tylko prawnicze spory, ale i wielkie pieniądze. PiS otrzymało w tym roku dwie pierwsze transze subwencji, łącznie 13 mln zł. Jednak październikowa wypłata została wstrzymana, a resort finansów uzasadniał to nadwyżką w poprzednich transzach. Ostatnia rata – niewielkie 2 mln zł – ma trafić na konto partii w styczniu 2025 roku.

Nie jest tajemnicą, że cała sytuacja stała się polityczną bronią. Decyzje finansowe są tu pretekstem do szerszej debaty o praworządności, niezależności instytucji i odpowiedzialności polityków.

Humanizm w grze o pieniądze

Warto jednak spojrzeć na tę sprawę przez pryzmat ludzkich emocji i napięć, które towarzyszą takim konfliktom. Paprocka, broniąc prawa do wypłaty subwencji, występuje w roli prawniczki, ale także politycznej rzeczniczki prezydenta. Minister finansów musi z kolei balansować między presją premiera a groźbą zarzutów o łamanie prawa.

W tym całym chaosie jedno jest pewne – sytuacja ta nie tylko ujawnia braki w systemie, ale także pokazuje, jak polityka przenika każdy aspekt funkcjonowania państwa. Czy PKW, SN i rząd znajdą wspólny język? A może ta sprawa stanie się kolejnym symbolem podziałów i niespójności w polskim systemie prawnym?

Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje wokół finansowania partii na pewno nie opadną.

