JAk wygląda sytuacja?

Palikot i Wojewódzki razem na ławie oskarżonych

To nie koniec problemów Janusza Palikota (60 l.). Na 18 listopada zaplanowany jest proces biznesmena, w którym on, dziennikarz Kuba Wojewódzki (61 l.) i ich wspólnik Tomasz Czechowski są oskarżeni o nielegalne reklamowanie alkoholi wysokoprocentowych. Palikot przebywa we wrocławskim areszcie, ale do Warszawy w specjalnym konwoju mogą go zawieźć agenci CBA. - Będzie zakuty w kajdanki – mówi jego pełnomocnik mecenas Andrzej Malicki (72 l.).