Pałac Prezydencki reaguje na wywiad Donalda Tuska. Chcą szczegółowych informacji

Pałac Prezydencki wystąpi do rządu o szczegółowe informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia rosyjską agresją w ciągu najbliższych miesięcy. Kancelaria Prezydenta była zaskoczona wypowiedziami premiera Donalda Tuska dla "Financial Times" na ten temat, ponieważ nie dysponuje danymi o takim zagrożeniu w tak krótkiej perspektywie czasowej.

Premier Donald Tusk w wywiadzie dla "Financial Times" podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji jest "naprawdę poważną sprawą" i dotyczy perspektywy "raczej miesięcy niż lat". Zaznaczył również, że dla Europy kluczowe jest utrzymanie lojalności USA wobec zobowiązań NATO oraz wzmocnienie własnej klauzuli wzajemnej obrony w UE.

Tusk wyraził obawy dotyczące praktycznej gotowości NATO do reagowania na ewentualny atak Rosji, wskazując na incydent z rosyjskimi dronami z zeszłego roku jako przykład braku jednoznacznej reakcji sojuszników. Podkreślił potrzebę pewności, że zobowiązania wobec NATO będą traktowane poważnie i że reakcja na prowokacje będzie twarda i jednoznaczna.

W piątkowej rozmowie z "Financial Times" Donald Tusk poruszył kwestię gotowości Stanów Zjednoczonych do przestrzegania zobowiązań sojuszniczych wynikających z traktatów NATO. Premier podkreślił, że dla Europy kluczowe jest to, czy USA są w stanie utrzymać deklarowaną lojalność. Zaznaczył również, że Unia Europejska powinna wzmocnić własną klauzulę wzajemnej obrony, zawartą w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Gotowość NATO i obawy Polski

"Dla całej wschodniej flanki, moich sąsiadów... pytanie brzmi, czy NATO jest nadal organizacją gotową, zarówno politycznie, jak i logistycznie, do reagowania, na przykład, przeciwko Rosji, gdyby ta próbowała zaatakować" – powiedział premier Tusk. Dodał, że jego słowa nie powinny być interpretowane jako sceptycyzm wobec artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, lecz jako "marzenie, że gwarancje na papierze zamienią się w coś bardzo praktycznego".

Premier Tusk podkreślił, że zagrożenie ze strony Rosji jest "naprawdę poważną sprawą" i dotyczy perspektywy krótkoterminowej – "raczej miesięcy niż lat". Zaznaczył, że dla Polski "niezwykle ważne jest, aby mieć pewność, że wszyscy będą traktować zobowiązania wobec NATO równie poważnie, jak Polska".

Reakcja Pałacu Prezydenckiego

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, Pałac Prezydencki zamierza zwrócić się do rządu z prośbą o poszerzone informacje na temat potencjalnego zagrożenia rosyjską agresją w ciągu najbliższych miesięcy. Z nieoficjalnych źródeł w Kancelarii Prezydenta wynika, że prezydent nie dysponuje informacjami o takim zagrożeniu w tak krótkim czasie i był zaskoczony wypowiedziami premiera.

W wywiadzie dla "FT" premier Tusk mówił również o relacjach polsko-amerykańskich, podkreślając, że Polska jest traktowana przez Waszyngton jako jeden z najlepszych i najbliższych sojuszników w Europie. Zauważył jednak, że kluczowe jest to, jak te relacje zadziałałyby w praktyce w przypadku "gdyby coś się wydarzyło".

- Chciałbym wierzyć, że art. 5 NATO nadal obowiązuje, ale czasami, oczywiście, mam z tym pewne problemy - przekazał, zaznaczając, że choć nie chce być zbytnim pesymistą, to obecnie potrzebny jest "praktyczny kontekst".

Premier nawiązał do zeszłorocznego incydentu z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

- Miałem pewne problemy tej wrześniowej nocy, kiedy doszło do tej dość poważnej prowokacji z użyciem dronów ze strony Rosjan. Nie było mi łatwo przekonać naszych partnerów z NATO, że nie był to przypadkowy incydent, lecz dobrze zaplanowana i przygotowana prowokacja wymierzona przeciwko Polsce – podkreślił.

- Niektórym z naszych kolegów znacznie łatwiej było udawać, że nic się nie stało – dodał premier. - Dlatego chcę mieć pewność, że jeśli coś się wydarzy, to [...] Rosja będzie wiedzieć, że reakcja będzie twarda i jednoznaczna - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

30

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie