Pałac Prezydencki reaguje na aferę na SOR. Padły wymowne słowna

Portal Zero ujawnił informacje sugerujące, że politycy Koalicji Obywatelskiej i ich bliscy mieli korzystać z szybszej obsługi na SOR-ze Szpitala Południowego, w tym ze specjalnego, wydzielonego pomieszczenia dla "VIP-ów", za co miał odpowiadać były działacz KO.

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, wyraził oburzenie z powodu tych doniesień, oskarżając rząd Donalda Tuska o "prywatę i zabiegi poza kolejnością" oraz oskarżając go o brak działań naprawczych w służbie zdrowia.

Rzecznik prezydenta wykorzystał incydent do wskazania na szerszą "zapaść" polskiej służby zdrowia pod rządami obecnej koalicji, zarzucając jej brak reform, powrót limitów na świadczenia i ograniczenia w dostępie do leków.

Portal Zero l ujawnił informacje sugerujące, że politycy KO oraz ich bliscy mieli korzystać z szybszej obsługi na SOR-ze Szpitala Południowego. Doniesienia wskazują, że za ułatwianie tych praktyk odpowiadał Dawid Kacprzyk, ówczesny kierownik oddziału ratunkowego, a zarazem były działacz KO. Dodatkowo, na miejscu miało być przygotowane specjalne, wydzielone pomieszczenie, przeznaczone dla "VIP-ów", gdzie mogli oczekiwać na badania i wyniki, unikając ogólnej poczekalni.

Reakcja Leśkiewicza

W odpowiedzi na te doniesienia, Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, wyraził swoje oburzenie. W swoim oświadczeniu, Leśkiewicz ostro skrytykował sytuację, łącząc ją z ogólną kondycją polskiej służby zdrowia.

- Polska służba zdrowia jest w zapaści [...]. Rząd Donalda Tuska nic nie robi [...]. Jedyne, o co dbają, to własny komfort. Prywata i zabiegi poza kolejnością. Pogarda i cwaniactwo - stwierdził.

Rzecznik Leśkiewicz rozwinął swoją krytykę, wskazując na szerszy kontekst problemów w systemie opieki zdrowotnej. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki w grudniu ubiegłego roku zorganizował Szczyt Medyczny, mający na celu dyskusję nad reformą lecznictwa, jednakże minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie wzięła w nim udziału. Leśkiewicz podkreślił również, że inicjatywa prezydenta, polegająca na przekazaniu środków z prezydenckiego Funduszu Medycznego, "uratowała finanse Narodowego Funduszu Zdrowia w zeszłym roku". W ocenie rzecznika, obecny rząd nie podjął od tego czasu "żadnych działań naprawczych poza rozwiązaniami, które wprost uderzają w pacjentów". Wymienił tu powrót limitów na świadczenia, zamknięcie wielu oddziałów szpitalnych i porodówek, a także otwarte deklaracje o ograniczeniu dostępności bezpłatnych leków dla seniorów.

Podsumowując swoje stanowisko, Rafał Leśkiewicz ponownie zaakcentował powagę sytuacji w służbie zdrowia.

- Polska służba zdrowia jest w zapaści a skala kryzysu jest największa od 36 lat. Rząd Donalda Tuska nic nie robi, by skrócić kolejki do lekarzy i znaleźć środki na świadczenia medyczne. Jedyne o co dbają to własny komfort. Prywata i zabiegi poza kolejnością. Pogarda i cwaniactwo - ocenił.

Rzecznik prezydenta odniósł się także do popularnego hasła rządzącej koalicji.

- Tak właśnie wygląda realizacja hasła "robimy, nie gadamy". Robimy dobrze swoim i nie gadamy o tym publicznie, żeby stojący w kilometrowych kolejkach do specjalistów Polacy się o tym nie dowiedzieli - podsumował.

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