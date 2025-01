Oto luksusy prezydenta Donalda Trumpa. Zobacz, co czeka na niego w Białym Domu

Prawie pół miliona rocznie dla prezydenta USA

Na człowieku, którego majątek Forbes oszacował niedawno na 4 miliardy dolarów prezydencka pensja może nie robić wrażenia, mimo że chodzi o naprawdę potężne pieniądze. Bo rocznie prezydent USA inkasuje 400 tysięcy dolarów. Dożywotnia emerytura to połowa wspomnianej kwoty. Otrzymuje dodatkowo 50 tysięcy dolarów rocznie na wydatki osobiste i reprezentacyjne, a 19 tysięcy na rozrywkę. Mieszka w Białym Domu, obsługiwanym przez około stu osobowy personel.

Może korzystać też z wypoczynkowego ośrodka w Camp David, zaledwie 100 kilometrów od Waszyngtonu. Prezydent ma do dyspozycji samolot Air Force One, co jest zarówno symbolem władzy, jak i narzędziem podróży. To specjalnie przystosowany Boeing 747-200B, który posiada min. salę operacyjną i prywatne pokoje.

Krótsze trasy przemierza helikopterem Marine One I limuzyną “Bestia” specjalnie zaprojektowaną do ochrony prezydenta. Tym ostatnim aspektem zajmuje się Secret Service, także po zakończeniu kadencji. We wszystkich wspomnianych obszarach prezydentura Donalda Trumpa będzie wyglądała tak samo jak urzędowanie Joe Bidena (83 l.). Jeżeli chodzi jednak o styl rządzenia i konkretne decyzje spodziewa można się naprawdę przełomowych zmian.

Oczekiwania rozbudzone jak nigdy

- Ta kadencja będzie twarda zarówno wobec konkurentów USA, jak i formalnych sojuszników – przewiduje Marcin Bosacki (55 l.), poseł Koalicji Obywatelskiej I były dyplomata.

Dr Jan Misiuna (43 l.), amerykanista z SGH mówi o różnych oczekiwaniach wobec nowego gospodarza Białego Domu. Problem z określeniem oczekiwań wobec prezydentury Trumpa polega na tym, że wszyscy mają inne i że są one wzajemnie sprzeczne – twierdzi ekspert.

- Nigdy wobec żadnego Prezydenta USA nie było tak wielu rozbudzonych oczekiwań i uświadamianych oraz nieuświadamianych leków jak wobec Donalda Trumpa na początku 2025 roku – to z kolei opinia dr Łukasza Jasiny (45 l.), byłego rzecznika polskiej dyplomacji.

Marcin Bosacki, poseł KO, były dyplomata: Brutalnie wyegzekwuje interesy

Druga prezydentura Trumpa na pewno będzie bardziej nieprzewidywalna i twarda niż pierwsza - i niż jakakolwiek prezydentura USA za naszej pamięci. I będzie twarda zarówno wobec konkurentów USA, jak i formalnych sojuszników. Trump będzie mniej hamowany niż w latach 2017-21 i bardziej brutalnie będzie egzekwował amerykańskie i swoje interesy. Zadaniem dla polskiej polityki jest, by na tym z pewnością nowym podejściu zyskać, a nie stracić.

Prof. Przemysław Czarnek, poseł PiS: Dramatyczny obraz Polski

Świat, który zdawał się już tylko skręcać w lewo, w USA się odkręcił. Problemem może być dramatyczny obraz Polski w oczach administracji Donalda Trumpa. Jego ludzie wiedzą dokładnie co powiedział Donald Tusk, Radosław Sikorski, czy inni politycy tego obozu o przyszłym prezydencie Stanów Zjednoczonych. A przecież bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. Trudno utrzymuje się relacje sojusznicze z państwem, którego przywódcy obrażają innych polityków

Dr Jan Misiuna, amerykanista z SGH: Wszyscy mają sprzeczne oczekiwania

Problem z określeniem oczekiwań wobec prezydentury Trumpa polega na tym, że wszyscy mają różne oczekiwania i że są one wzajemnie sprzeczne. Jego zwolennicy chcą, żeby wywrócił stolik i będzie to początek nowej, wspaniałej Ameryki. Geopolityczni przeciwnicy USA też oczekują, że wywróci on stolik, ale z nadzieją, że będzie to koniec międzynarodowej roli Ameryki. W oczekiwaniach przeciwników Trumpa koniec Ameryki jest przesądzony, pozostaje im jedynie mieć nadzieję, że jednak najgorszy scenariusz się nie spełni.

Dr Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ: Oczekujemy działania w sprawie Rosji

Nie wiemy jaka będzie polityka Trumpa wobec Ukrainy i rosyjskiej agresji, ale oczekujemy od niego działania. Z całą pewnością jakieś nastąpi, ale jego kształtu i zakresu nie są pewni nawet najbardziej doświadczeni politycy. Niemalże pewne wydaje się też niezwykle mocne nawrócenie Ameryki w kierunku dawnego „koncertu mocarstw” i próby odbudowania światowej dominacji czego dowodzą zwłaszcza deklaracje Trumpa wobec Grenlandii. Co bedzie z nim i Polską to też jedna wielka zagadka.