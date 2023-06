Oto entuzjaści Kaczyńskiego w rządzie. "Jest kapitanem naszego statku!"

Jarosław Kaczyński wraca do rządu! Wiemy, kiedy to nastąpi

- Obecność lidera Zjednoczonej Prawicy w rządzie, byłaby dobrą decyzją. Prezes Jarosław Kaczyński jest wybitnym politykiem. Obecność szefa całego obozu w rządzie powoduje, że współpraca wygląda lepiej. Jeśli więc prezes uzna, że wraca, to dobrze – mówi nam Jacek Ozdoba.

Podobnego zdania jest członek Solidarnej Polski, poseł PiS Tadeusz Cymański. – Jeśli Jarosław Kaczyński wróci do rządu, to ważne argumenty za tym stoją. Jego rola jest kluczowa i rozstrzygająca. Jestem za tym, aby to prezes PiS podejmował decyzje, a nie inni się szarogęsili. Premier Kaczyński udowodnił, że w ciężkim momencie świetnie daje rad. On uspokaja sytuację w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jest zwornikiem dla naszego obozu, jest naszym kapitanem na statku – podkreśla Cymański. KS, BRA