i Autor: Flickr/zdjęcie poglądowe Sejm

Najnowszy sondaż

Oto, czego chcą Polacy od nowego rządu. Trzy kwestie na prowadzeniu

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego ma czas do 11 grudnia, by przekonać do siebie innych posłów i uzyskać sejmową większość oraz wotum zaufania. Wiele osób wątpi, że to się uda, a stery przejmie rząd Donalda Tuska. Czym najpierw powinni się zająć politycy? Polacy wskazali kluczowe sprawy.