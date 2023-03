Zgięty Ziobro w żółtym stroju zjechał pod ziemię [Zdjęcia]

Donald Tusk o swoim dziadku Józefie: Będę go zawsze pamiętał i nikt prawdy o moim dziadku nigdy mi nie odbierze

Wczorajsza wizyta ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego zastępcy Michała Wosia w Jastrzębiu Zdroju to kolejny przystanek na drodze ofensywy Solidarnej Polski. – Polska węglem stoi, mamy ogromne bogactwo węgla i tego węgla będziemy bronić – zadeklarował Ziobro. - Węgiel – obok gazu i atomu – jest jednym z trzech stabilnych źródeł energii, a kopalnie i współpracujące z nimi firmy dają setki tysięcy miejsc pracy i mają istotny udział w polskim PKB - podkreślił minister Ziobro.

Minister Ziobro z górnikami na przodku

Po konferencji Zbigniew Ziobro wraz z Michałem Wosiem założyli specjalne stroje ochronne, kaski i zjechali 900 metrów pod ziemię, na najniższy poziom kopalni Borynia, by spotkać się bezpośrednio przy pracy z górnikami. Politycy spędzili prawie cztery godziny na przodku - w pyle, gorącu, zgięci wpół rozmawiali z górnikami. - Oddziałowy do ostatniej chwili nie wierzył, że minister Ziobro zjedzie na dół i stanie przy pracującym kombajnie przy ścianie - opowiadał na gorąco minister Woś. - Takie doświadczenie najlepiej uczy szacunku do ciężkiej pracy pod ziemią - podsumował Michał Woś.

