Ostro w "Kropce nad i"! Gościom puściły nerwy

Dyskusja rozpoczęła się od obrony przez Smolińskiego słów Karola Nawrockiego, który wyraził zrozumienie dla decyzji Trumpa o wprowadzeniu ceł. Poseł PiS zarzucił Jońskiemu, że obecny prezydent USA nie chce rozmawiać z polskim rządem.

- Donald Trump nie chce z wami rozmawiać w ogóle, więc może tylko przyszły prezydent rozmawiać - stwierdził Smoliński, wyrażając nadzieję, że tą osobą będzie Karol Nawrocki.

W odpowiedzi Joński zakwestionował zasadność rozmów Nawrockiego z Trumpem, nawiązując do wcześniejszego entuzjazmu polityków PiS wobec amerykańskiego prezydenta. "Pan też chyba zakładał czapeczkę, też klaskał" - wypomniał. Następnie, nawiązując do krótkiego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, Joński zapytał: "Dlaczego prezydent Duda nie rozmawia z Trumpem skoro ma takie dobre relacje?". Smoliński odparł, że było to jedynie "8-minutowe spotkanie".

Smoliński przyznał, że wpływ amerykańskich ceł na polską gospodarkę jest jeszcze nieznany, dodając: "Zobaczymy". Joński podkreślił, że Unia Europejska jest przygotowana na ewentualne działania Trumpa i "cierpliwie czeka", ponieważ "nie chce żadnych wojen handlowych".

"Mordercy" w Sejmie - emocje po śmierci Barbary Skrzypek

Kolejnym punktem zapalnym była śmierć Barbary Skrzypek i okrzyki "mordercy" w Sejmie, za które politycy PiS zostali ukarani. Joński wyraził nadzieję, że "następni też przemyślą i przeproszą, dlatego że takie słowa nigdy nie powinny paść i mowa nienawiści zabija", przypominając zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

