Ostro! Sąd zgodził się na doprowadzenie Ziobry na komisję ds. Pegasusa

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję śledczą ds. Pegasusa.

Były minister sprawiedliwości konsekwentnie unikał stawiennictwa, powołując się na to, że jak uznał Trybunał Konstytucyjny, komisja działa nielegalnie.

Czarne chmury zebrały się nad Zbigniewem Ziobrą. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. O postanowieniu sądu poinformowała rzeczniczka prasowa ds. karnych sądu, sędzia Anna Ptaszek. Decyzję w formie zarządzenia wydała na posiedzeniu niejawnym sędzia Magdalena Wójcik.

Komisja ds. Pegasusa kontra Zbigniew Ziobro

Komisja od ponad roku chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w związku z wykorzystywaniem w Polsce oprogramowania Pegasus do inwigilacji m.in. przeciwników politycznych. Obecną procedurę komisja wszczęła pod koniec czerwca w związku z kolejną, ósmą już, nieobecnością Ziobry na przesłuchaniu. W rezultacie Sejm 25 lipca zgodził na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na posiedzenie komisji.

Były minister sprawiedliwości, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września 2024 roku stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna. Dlatego też unikał stawienie się przed jej obliczem.

Ziobro przed komisją, ale ta uznała jego doprowadzenie za nieskuteczne

Przypomnijmy, że 31 stycznia 2025 roku policja zatrzymała Zbigniewa Ziobrę, gdy ten wyszedł z siedziby telewizji Republika, po udzielonym tam wywiadzie. Koniec końców poseł PiS nie zdążyła na posiedzenie komisji śledczej. Komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o areszt do 30 dni, czego sąd nie uwzględnił.