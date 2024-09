Ostre spięcie Błaszczaka i Mastalerka. W tle... Donald Tusk!

Sam zapowiada, że nie będzie wpłacał, prawda? Czy wpłacał wcześniej? No nie wpłacał, więc to jest takie gadanie. A przypomnę, że przecież kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2020 roku był Andrzej Duda. A więc ja uważam, że w dzisiejszych czasach, kiedy jest próba zniszczenia demokracji - bo tak traktuję to, co robi Donald Tusk to tego rodzaju wypowiedzi nie służą jedności, tylko służą podziałom, a więc Mastalerek zapisał się do obozu Tuska (...). Jeżeli takie głupoty opowiada, to o co mu chodzi, no o co chodzi temu człowiekowi? - pytał Błaszczak.