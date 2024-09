Ostra reakcja Giertycha na spotkanie Dudy z Trumpem. Cytuje... Zagłobę

Trump versus Harris a sprawa polska

Republikanie i Demokracji walczą o głosy amerykańskiej Polonii w wyborach, które zdecydują czy prezydentem USA ponownie zostanie Donald Trump, czy wiceprezydent USA Kamala Harris. Chociaż Amerykanów polskiego pochodzenia nie jest wielu (8,2 mln osób - ok. 2,5 proc. wszystkich obywateli USA), to mieszkają oni w strategicznych z punktu widzenia rozgrywek politycznych stanach: Wisconsin, Michigan i Pensylwania. Są to tzw. swing states, w których żadna z partii nie utrzymuje znaczącej przewagi.

Prezydent Andrzej Duda spotka się w niedzielę w „amerykańskiej Częstochowie” w Doylestown z kandydatem republikanów, z którym jest od dawna w dobrej komitywie. Przypominamy, że ostatnio obaj politycy spotkali się w kwietniu 2024 r. w Nowym Jorku.

Politycy koalicji rządzącej, a także część internautów, negatywnie wypowiada się o planowanym spotkaniu prezydenta Dudy z Trumpem. Jedni uważają, że głowa państwa nie powinna wyjeżdżać z Polski podczas powodzi, która nawiedziła południe kraju. Innym nie podoba się, że polski prezydent wspiera kandydata Republikanów. Należy do nich poseł KO.

Giertych: tu chodzi o Polskę!

– To jest zdrada. Klasyczna zdrada fundamentalnych interesów narodowych. Duda jedzie poprzeć przyjaciela Putina - Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Zarówno Putin o Trumpie, jak i Trump o Putinie mówią „przyjaciel”. Trump odmówił w debacie powiedzenia, że życzy Ukrainie zwycięstwa. Jego wypowiedzi właściwie wprost podważają fundament naszego bezpieczeństwa czyli NATO. Rozumiem, że A. Dudzie może być światopoglądowo bliżej do Trumpa niż do Harris. Jednakże na Miłość Boską tutaj nie chodzi o ideologię, ale o Polskę! Ewentualne zwycięstwo Trumpa może spowodować egzystencjalne zagrożenie dla Polski. Możemy być znów przedmiotem gry mocarstw. To jest zdrada! – napisał Roman Giertych w seriwsie X.

W długim wpisie polityk protestuje przeciwko wyjazdowi Andrzeja Dudy do USA. – Panie Prezydencie! Chcę Panu powiedzieć, że jedzie Pan do Trumpa nie w moim imieniu. Jako obywatel, adwokat, poseł na Sejm RP stanowczo protestuję, że angażuje Pan swój najwyższy w Polsce urząd do wsparcia opcji moskiewskiej. Staje Pan w szeregu z Orbanem, Putinem, Le Pen, Salvinim licząc na zwycięstwo Władimira Władimirowicza Putina. Już sam fakt, że angażuje się Pan w wybory w innym kraju porażałby głupotą, lecz tutaj to zaangażowanie to coś więcej niż głupota. To wsparcie wrogów Rzeczpospolitej – napisał Giertych.

Mecenas zakończył wpis cytatem z literatury: – Lubi Pan czytać Sienkiewicza. To ja Panu przypomnę, co Zagłoba powiedział do Radziwiłła. „Zdrajco, zdrajco, po trzykroć zdrajco!” – czytamy w X.

