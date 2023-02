Ostra odpowiedź PSL na rady Komorowskiego! 'Każdy ma swój czas, ale ten czas minął dla byłych prezydentów"

Co dziś robi była premier?

- Bronisław Komorowski ma taką rolę do odegrania, jak kiedyś Aleksander Kwaśniewski na lewicy w sprawie zjednoczenia... – dodał Sawicki. Wszystko zaczęło się, gdy na naszych łamach były prezydent Bronisław Komorowski (71 l.) apelował o alians wyborczy PSL z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią (47 l.) na czas wyborów. -Byłoby bardzo dobrze, gdyby Kosiniak-Kamysz dogadał się z Hołownią. Nie jestem w stanie za nich rozstrzygnąć tego dogadania się, ale chodzi o to, aby powstały dwie duże listy biorące. Chodzi o to, aby powstały dwie duże listy biorące. Wtedy PiS przegra wybory – mówił w rozmowie z „SE”. Marek Sawicki nie chce o tym słyszeć! - Byli prezydenci są byli, szanuję byłych prezydentów, ale każdego czas przemija. Komorowski może być doradcą czy dodatkiem środowiska politycznego i tyle – kwituje poseł PSL. Według niego czas Bronisława Komorowskiego minął i Sawicki ma dość rad byłego prezydenta. Na pewno nie zamierza ich słuchać. - Każdy ma swój czas, ale ten czas minął dla byłych prezydentów. Niektórzy nie mogą tego zrozumieć – ocenił w rozmowie z nami Marek Sawcki.

