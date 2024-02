Ostra awantura na spotkaniu z Kaczyńskim. „Przez osiem lat oszukiwał pan ludzi”

Siekierski jedzie do Brukseli. Będzie żądał ograniczenia Zielonego Ładu

Gdzie jest wrak?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawiał w Leżajsku przez kilkadziesiąt minut. Następnie miał odpowiedzieć na pytania. —" Panie pośle, mam pytanie. Osiem lat rządziliście, a gdzie jest wrak ze Smoleńska? Przez osiem lat oszukiwał pan ludzi, stworzył ideologię smoleńską, wielkie kłamstwo smoleńskie " — powiedział jeden z uczestników spotkania. Szybko odebrano mu mikrofon ,a na sali słychać było buczenie.

- No to jest klasyczny przykład, że nawet na tej sali są ludzie Putina. Bo to jest wielka obrona Putina - odpowiedział Jarosław Kaczyński.

Po tym jak padło pytanie do Jarosława Kaczyńskiego o sprawę katastrofy smoleńskiej, na sali zaczęto krzyczeć: - "Wynoś się stąd".

Kaczyński: Wrak jest u Putina

- No gdzie jest wrak? Wrak jest u Putina - odpowiedział Kaczyński. - Nawet gdyby resztki znalazły się w Polsce, to pewnie jeszcze łatwiej byłoby udowodnić, że to był zamach. Na te słowa sala zaczęła skandować „Jarosław, Jarosław”.

- "Chodzi o gigantyczną kompromitację elit Tuskowych, które oddały śledztwo Rosjanom wbrew prawu, które po prostu chodziły tam na kolanach, okłamywały tak jak Kopacz okłamywała Polaków, że tam wszystko zostało przekopane, że wszystko było wspaniale, a potem okazało się, że w trumnie były ciała pomieszane, były brudy, były jakieś niedopałki papierosów, bezczeszczono ciała. To wszystko wiemy, to zostało udowodnione, pokazane. Jeżeli ktoś mówi o jakimś kłamstwie smoleńskim, to jest jasne: jego sznurki prowadzą w stronę Moskwy" - dodał Jarosław Kaczyński.

Sonda Czy Jarosław Kaczyński powinien oddać przywództwo w PiS? Tak, to chyba najwyższy czas. Nie, musi zostać.