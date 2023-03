Co dziś robi była premier?

Nie żyje Paweł Śpiewak, wybitnego socjologa wspomina prof. Dudek

Paweł Śpiewak był znanym i cenionym socjologiem. Pracował jako wykładowca akademickim na Uniwersytecie Warszawskim i był dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego. W latach 2005-2007 Śpiewak był posłem na Sejm Platformy Obywatelskiej. Jego nagła śmierć wstrząsnęła światem nauki, polityki i mediów. Poruszyła też prof. Antoniego Dudka, słynnego politologa, który doskonale znał Pawła Śpiewaka. Gdy Dudek dowiedział się o jego śmierci, postanowił przypomnieć, jak go poznał i jak współpracował ze Śpiewakiem przy jednej z książek. Opisał to w poście na Facebooku: - Poznaliśmy się w drugiej połowie lat 90., gdy zamieszkałem w Warszawie. Nigdy nie zapomnę naszej wspólnej pracy nad książką "Polska 1989-2009. Ilustrowany komentarz historyczny". (...) Chyba z nikim innym nie spierałem się w tak sympatycznej atmosferze jak właśnie z Pawłem. W końcu wybraliśmy blisko trzysta fotografii układających się w wielobarwny portret pierwszych dwóch dekad III RP - opisał Dudek.

"Testament" Pawła Śpiewaka. O tym był jego ostatni tekst

Politolog zwrócił uwagę na najnowszy numer tygodnika "Polityka", w którym pojawił się esej Pawła Śpiewaka, zdaniem profesora Dudka, można go odczytać, jako testament Pawła Śpiewaka. Co napisał socjolog? Oto fragment eseju Pawła Śpiewaka:

Czuję się bezsilny, słuchając o kolejnych aferach, które już nie budzą głębszych emocji. Korupcja polityczna jest wszechpotężna. Scena publiczna oddala się od nas. Już nawet nie jest obca, wstrętna, zniechęcająca, ale po prostu pusta, żadna, w której tak bardzo nie chcę się rozpoznać. Skłania do bezradnej irytacji, rodzi przygnębienie. Na nic nie mamy wpływu. Uciekam od polityki lub jej lokalnej namiastki. Nie widzę powodu, by się jej przyglądać, bo tam nic nie ma poza koteriami. Żadnej refleksji, myśli, programów - napisał w ostatnim eseju opublikowanym w "Polityce" Śpiewak.

Dudek we wzruszających słowach zakończył wpis. Przyznał, że chociaż myśli podobnie, to jednak ma nadzieję, że nie wszystko jeszcze stracone: - Szkoda, że nie zdołam do Niego zadzwonić i powiedzieć mu tego. Żegnaj Pawle, spoczywaj w spokoju - napisał.