Orędzie o stanie Unii Europejskiej

– Musimy odpowiedzieć na apel naszych bałtyckich przyjaciół i zbudować mur z dronów – powiedziała Ursula von der Layen opisując w swoim Orędziu przed Parlamentem Europejskim jeden z najważniejszych priorytetów Komisji na ten rok, czyli obronność.

Autor: Eurobarometr/ Materiały prasowe

Europa stawia na obronę

Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Europa będzie inwestować w ochronę swojej wschodniej granicy, na czym przede wszystkim skorzysta Polska. Komisja Europejska zamierza:

utworzyć Obserwatorium Wschodniej Flanki („Eastern Flank Watch”), aby zapewnić obronę przed obcymi siłami,

wzmocnić Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną (Frontex), stworzyć plan działania na rzecz europejskiej gotowości obronnej, który zakładałby nawet 800 mld euro na inwestycje w obronność,

przygotować nowe przepisy dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej i nowy system sankcji dla krajów, które tolerują działanie przemytników i handlarzy ludźmi,

inwestować w cyberbezpieczeństwo i innowacje dotyczące obronności.Podczas kolejnego szczytu Rady Europejskiej, czyli przywódców krajów Unii, Komisja Europejska przedstawi szczegółowy plan dotyczący realizacji wspólnych projektów obronnych.

MUSIMY BYĆ SOLIDARNI! - mówił podczas debaty nad SOTEU Andrzej Halicki, poseł Parlamentu Europejskiego. Debata nad SOTEU odbywała się dzień po masowym nalocie rosyjskich dronów na Polskę. Dlatego poseł Andrzej Halicki w swojej wypowiedzi do tego nawiązał. – Dzisiejsza noc i poranek to sytuacja, która nie miała do tej pory miejsca, bez precedensu. Musieliśmy bronić terytorium państwa należącego do NATO, państwa należącego do Unii Europejskiej. Zestrzelone drony to zdany egzamin z naszej szybkiej, jednoznacznej, solidarnej reakcji. Dziękuję za bardzo stanowczą, szybką reakcję Komisji, ale musimy się teraz zastanowić (…) gdzie jest prawdziwe zło i zagrożenie. Kto nim jest. Bo to Putin testuje naszą jedność, to Putin testuje naszą gotowość do obrony naszego bezpieczeństwa. Obywatele wszystkich państw Unii Europejskiej oczekują, że będziemy skuteczni. (…) To Putin zabija dzieci i kobiety, bombarduje domy, szpitale i szkoły. Ukraina potrzebuje naszej pomocy i musi ją otrzymać, bo ona broni także naszego bezpieczeństwa – powiedział z mównicy poseł Halicki. – Dzisiaj priorytetem jest bezpieczeństwo. Jeżeli chcemy być skuteczni także w innych ważnych celach, musimy mieć pieniądze, gospodarkę silną i konkurencyjną – dodał.

Autor: Eurobarometr/ Materiały prasowe

7 priorytetów Komisji Europejskiej

Poza inwestowaniem w obronność, Europa musi się rozwijać gospodarczo, inwestować w innowacje, cyberbezpieczeństwo, rozwiązać problem dostępu do mieszkań oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i klimatyczne. Musi także umacniać swoją pozycję w sojuszach międzynarodowych i tworzyć nowe.

1. Zrównoważony dobrobyt i konkurencyjność Europy

Zawiera on m.in. uproszczenie działalności gospodarczej oraz rozwój technologii cyfrowych i innowacji. Do Parlamentu trafi Akt w sprawie rozwoju chmury i sztucznej inteligencji, Europejski akt o innowacjach, pakiet dotyczący europejskich sieci energetycznych itp.

2. Obrona i bezpieczeństwo

Unia Europejska, o czym już pisaliśmy, będzie inwestować w ochronę swojej wschodniej granicy (czyli m.in. polskiej).

3. Społeczna Europa

Chodzi tu o większą sprawiedliwość społeczną, dobre miejsca pracy, tworzenie systemu tanich mieszkań, czy wzmacnianie pozycji młodzieży. Do Parlamentu trafi m.in. Plan dotyczący dostępnego cenowo mieszkalnictwa, Europejska strategia walki z ubóstwem i Akt o jakości miejsc pracy.

4. Jakość życia w Europie

Ten priorytet zakłada zapewnienie mieszkańcom Europy bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego, wspieranie zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa, ochronę przyrody i wzmocnienie odporności na zmiany klimatu.

5. Demokracja

Europa musi intensywniej przeciwdziałać fałszywym informacjom, mobilizować kraje do przestrzegania praworządności, wspierać wolność mediów i udział obywateli w ochronie praw podstawowych.

6. Wykorzystanie europejskiej siły i nowe sojusze

Europa ma być silna, wspierać Ukrainę, przyspieszać rozszerzenie Unii Europejskiej, wzmacniać globalne partnerstwa, zwiększać bezpieczeństwo gospodarcze, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom. Chodzi przede wszystkim o zawieranie nowych sojuszy i umacnianie roli Europy w tych już istniejących.

7. Wspólny wysiłek

Komisja Europejska wzywa unijne instytucje i państwa członkowskie do wspólnej pracy we wdrażaniu reform, usprawnieniu budżetu Unii, wzmocnieniu demokratycznych rządów, wszystko po to, by stawić czoła przyszłym wyzwaniom.

Autor: Eurobarometr/ Materiały prasowe

Posłowie murem za bezpieczeństwem

Debata w Parlamencie Europejskim pokazała, że Parlament mówi jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa i obronności. Posłów w większości niepokoi wojna w Ukrainie i prowokacje ze strony rosyjskiej w stosunku do Polski. Są też obszary, w których głosy są podzielone. Tarcia powoduje Europejski Zielony Ład, który jest przez niektórych krytykowany za zbyt ambitne cele. Podział dotyczy umów handlowych z USA i Mercosur – to organizacja skupiająca kraje Ameryki Południowej. Ta pierwsza kwestia budzi obawy o nieuczciwą konkurencję z europejskim przemysłem stalowym, druga niepokoi np. Polskę i Francję z powodu utraty konkurencyjności rolnictwa. Stąd też krytyka działań Komisji. Von der Leyen zebrała także sporo ciosów za zbyt łagodne traktowanie Izraela w związku z ludobójstwem w strefie Gazy. Posłowie chcą nie tylko potępienia rządów izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, ale niektórzy domagają się także nałożenia sankcji gospodarczych na Izrael.

Autor: Eurobarometr/ Materiały prasowe