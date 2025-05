Orędzie Andrzeja Dudy w ostatnich chwilach kampanii! Co powie?

- Ja tego nie pochwalam, ale z drugiej strony nie potępiam tego w sposób absolutny. Jeśli chcą bić się w lesie, idą tam specjalnie, zawierają dżentelmeńską umowę, że będą to robić na określonych zasadach — i się biją — to się po prostu odbywa. I to lubią — stwierdził obecny prezydent.