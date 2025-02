Orban otwiera drzwi dla skrajnej prawicy! Niemiecka AfD wkracza do gry

„Pasowanie na rycerza” skrajnej prawicy?

Jak zauważa „Die Welt”, to nie jest przypadkowy gest. Wizyta Weidel w Budapeszcie to coś więcej niż kurtuazja – to próba oswajania AfD na arenie międzynarodowej. Do tej pory niemiecka partia była traktowana jak polityczny trędowaty, nawet przez takie postacie jak Marine Le Pen, która zerwała z nią kontakty, czy polski PiS, który dystansuje się od ugrupowania ze względu na kontrowersyjne wypowiedzi o nazizmie.

Tymczasem Orban wyczuł wiatr zmian i wykonał pierwszy ruch już 31 stycznia. Kiedy AfD niespodziewanie wsparła w Bundestagu projekt CDU/CSU dotyczący ograniczenia migracji, Orban nie krył entuzjazmu. Na platformie X napisał: „Guten Morgen, Niemcy. Witamy w klubie”. Na reakcję Weidel nie trzeba było długo czekać: „Dziękuję, Viktor Orban – pięknie jest być częścią klubu”. Czy to tylko medialna wymiana uprzejmości, czy może Orban właśnie daje sygnał, że AfD przestaje być politycznym outsiderem?

Orban gra va banque. Europa przygląda się z niepokojem

Orban słynie z politycznej brawury. Spotykał się z Putinem, rozmawiał z Xi Jinpingiem, otwarcie krytykował Brukselę, a teraz flirtuje z AfD, która w Niemczech wciąż budzi skrajne emocje. „Orban, jego partia Fidesz i AfD mają wspólne punkty programowe, ale ważniejsze jest to, że podzielają ideologiczny cel: osłabienie UE i jej instytucji oraz zbliżenie do Rosji” – mówi Daniel Hegedues z German Marshall Fund.

Z jednej strony Orban wielokrotnie podkreślał, że Węgry są częścią Europy, ale z drugiej nie ukrywa swoich sympatii dla polityków, którzy chcą osłabienia Brukseli.

Czy to nowa oś prawicy, która może zmienić układ sił w Europie?

Czy AfD przestanie być izolowana? Orban przeczuwa zmiany

Jeszcze kilka miesięcy temu żaden poważny europejski lider nie odważyłby się na taki gest wobec AfD. Jednak Orban ma nosa do politycznych przetasowań i dostrzega, że AfD może stać się realną siłą w Niemczech. „Orban widzi, że AfD rośnie w siłę, a inni politycy, zamiast się od niej odcinać, zaczynają akceptować jej istnienie. Podejmując Weidel, przyspiesza ten proces” – tłumaczy Hegedues. Na postrzeganie AfD wpłynęła również postawa Friedricha Merza, kandydata CDU/CSU na kanclerza Niemiec. Merz nie odciął się od AfD, kiedy jego partia przegłosowała projekt ustawy dzięki ich poparciu. To słaby punkt niemieckiej sceny politycznej, który Orban skrupulatnie wykorzystuje.

To, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się politycznym science fiction, teraz nabiera realnych kształtów. Powrót Trumpa na salony i wsparcie Elona Muska dla AfD zmieniają układ sił na prawicy. „Jeszcze przed wyborami w USA Orban nie mógłby sobie pozwolić na taki ruch. Teraz, gdy Trump ma realne szanse na powrót do Białego Domu, a Musk otwarcie wspiera AfD, Węgry mogą sobie pozwolić na więcej” – czytamy w „Die Welt”.

Czy Orban właśnie buduje nową, radykalną oś w Europie? A może to tylko kolejna polityczna zagrywka, która nie przetrwa próby czasu?

Jedno jest pewne – polityczny krajobraz Europy przesuwa się w nieznanym kierunku.

