Orban kandydatem na szefa ONZ? Polski wiceminister wpadł w szał

"Wall Street Journal" donosi o zaskakującej kandydaturze Viktora Orbana na sekretarza generalnego ONZ, co wywołuje globalne spekulacje.

Trzy globalne mocarstwa – USA, Rosja i Chiny – miałyby wspólnie poprzeć byłego premiera Węgier, choć plan ten nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony.

Polski wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki skomentował te doniesienia, wyrażając ostre stanowisko wobec osoby Orbana.

Sprawdź, jak ta nieoficjalna informacja może wpłynąć na globalną politykę i dlaczego budzi kontrowersje w Polsce.

Orban sekretarzem generalnym ONZ? Media opisują działania USA

Stany Zjednoczone miały zachęcać Viktora Orbana do ubiegania się o stanowisko sekretarza generalnego ONZ – poinformował „Wall Street Journal”. Według dziennika były premier Węgier mógłby uzyskać wspólne poparcie Waszyngtonu, Moskwy i Pekinu.

Gazeta podaje, że informacje o działaniach na rzecz tej kandydatury potwierdzono w trzech krajach. Zastrzega jednak, że plan nie został ostatecznie zatwierdzony. Doniesienia nie przesądzają więc ani o zgłoszeniu Orbana, ani o jego wyborze.

Polski MSZ bez oficjalnego potwierdzenia. Niemczycki komentuje

O publikację amerykańskiej gazety zapytano wiceszefa polskiego MSZ Ignacego Niemczyckiego. Wiceminister podkreślił, że do polskich władz nie dotarło oficjalne potwierdzenie opisywanego scenariusza.

– Na razie jest to informacja medialna. Nie otrzymaliśmy tej informacji kanałami oficjalnymi i nie wypada mi komentować doniesień medialnych – zastrzegł. Niemczycki wypowiedział się jednak o samym Orbanie. Krytycznie ocenił byłego szefa węgierskiego rządu. – Nie jest to osoba, która reprezentuje europejskie wartości – powiedział. Dodał również: – Nie należy do tych postaci, które cieszą się przesadną sympatią.

USA, Rosja i Chiny za Orbanem? Plan pozostaje niezatwierdzony

Według amerykańskiego dyplomaty cytowanego przez „Wall Street Journal” Rosja i Chiny popierają pomysł zgłoszenia Orbana. Gdyby opisany scenariusz się potwierdził, były premier Węgier miałby za sobą trzy mocarstwa zasiadające w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Dziennik przytacza ocenę urzędników, według których zgodne stanowisko Waszyngtonu, Moskwy i Pekinu ma w Radzie duże znaczenie.

„Jak powiedzieli nam urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych i drugiego kraju, kiedy Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny chcą tego samego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zazwyczaj to otrzymują” – napisała gazeta.

Na tym etapie możliwe poparcie trzech państw pozostaje przedmiotem doniesień medialnych. Wypowiedź Niemczyckiego nie była ogłoszeniem formalnego stanowiska Polski wobec zgłoszonej kandydatury.

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