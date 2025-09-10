Oprócz dronów znaleziono też szczątki pocisku! MSWiA ujawnia szczegóły

MSWiA potwierdziło odnalezienie siedmiu szczątków dronów na terenie Polski

Najbardziej niepokojące odkrycie to szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia w miejscowości Wyhalew (woj. lubelskie)

Wraki dronów zlokalizowano w województwach: lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim

Najgroźniejszy incydent miał miejsce w Wyrykach, gdzie dron uderzył w dom mieszkalny i zniszczył dach

Siedem dronów i pocisk. Lista miejscowości

Pilne! Alarm w Polsce! Oświadczenie Prezydenta i szefów BBN po ataku dronów

Według danych MSWiA, szczątki maszyn i pocisku odnaleziono w trzech województwach: lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

Cześniki (pow. zamojski, woj. lubelskie) – 1 dron

Czosnówka (pow. bialski, woj. lubelskie) – 1 dron

Wyryki Wola (pow. włodawski, woj. lubelskie) – 1 dron i uszkodzony budynek

Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski, woj. lubelskie) – 1 dron

Wohyń (pow. radzyński, woj. lubelskie) – 1 dron

Mniszków (pow. opoczyński, woj. łódzkie) – 1 dron

Oleśno (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) – 1 dron

Najbardziej niepokojące odkrycie miało miejsce w Wyhalewie (pow. parczewski, woj. lubelskie), gdzie odnaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia.

MSWiA: noc bez precedensu

– Atak dzisiejszej nocy to sytuacja bezprecedensowa dla naszych sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych. Sporządzony będzie dokładny raport, który po zbadaniu wszystkich okoliczności zostanie przedstawiony władzom państwowym – mówił ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a dowódca operacyjny wykorzystał wszystkie dostępne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Czy to był atak na Polskę?

Eksperci sprawdzają, czy nocny incydent można zakwalifikować jako atak na Polskę. – Dużo z dronów, które nadleciały, to wabiki - przyznał rzecznik DORSZ.

Co istotne, to właśnie wątek pocisku budzi największe pytania. Służby prowadzą badania, aby ustalić, skąd pochodzi pocisk znaleziony w Wyhalewie i czy mógł zostać wystrzelony celowo.

Rosyjskie drony nad Polską. Szerszy kontekst

Noc z 9 na 10 września była najpoważniejszym do tej pory naruszeniem polskiego nieba. Polskie wojsko zestrzeliło część maszyn, a szczątki innych spadły w kilku województwach. Najgroźniejszy przypadek dotyczył miejscowości Wyryki, gdzie dron uderzył w dom mieszkalny i zniszczył dach.

