Oprócz dronów znaleziono też szczątki pocisku! MSWiA ujawnia szczegóły

Weronika Fakhriddinova
2025-09-10 12:30

To już nie tylko drony! Podczas konferencji prasowej rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że oprócz wraków siedmiu rosyjskich dronów, odnaleziono także szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. To najnowsze ustalenia po bezprecedensowej nocy, w której kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną.

Rzecznik MSWiA Karolina Gałecka

Autor: Leszek Szymański/ PAP
  • MSWiA potwierdziło odnalezienie siedmiu szczątków dronów na terenie Polski
  • Najbardziej niepokojące odkrycie to szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia w miejscowości Wyhalew (woj. lubelskie)
  • Wraki dronów zlokalizowano w województwach: lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim
  • Najgroźniejszy incydent miał miejsce w Wyrykach, gdzie dron uderzył w dom mieszkalny i zniszczył dach

Siedem dronów i pocisk. Lista miejscowości

Pilne! Alarm w Polsce! Oświadczenie Prezydenta i szefów BBN po ataku dronów

Według danych MSWiA, szczątki maszyn i pocisku odnaleziono w trzech województwach: lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.

  • Cześniki (pow. zamojski, woj. lubelskie) – 1 dron
  • Czosnówka (pow. bialski, woj. lubelskie) – 1 dron
  • Wyryki Wola (pow. włodawski, woj. lubelskie) – 1 dron i uszkodzony budynek
  • Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski, woj. lubelskie) – 1 dron
  • Wohyń (pow. radzyński, woj. lubelskie) – 1 dron
  • Mniszków (pow. opoczyński, woj. łódzkie) – 1 dron
  • Oleśno (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie) – 1 dron

Najbardziej niepokojące odkrycie miało miejsce w Wyhalewie (pow. parczewski, woj. lubelskie), gdzie odnaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia.

MSWiA: noc bez precedensu 

– Atak dzisiejszej nocy to sytuacja bezprecedensowa dla naszych sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych. Sporządzony będzie dokładny raport, który po zbadaniu wszystkich okoliczności zostanie przedstawiony władzom państwowym – mówił ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a dowódca operacyjny wykorzystał wszystkie dostępne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Czy to był atak na Polskę?

Eksperci sprawdzają, czy nocny incydent można zakwalifikować jako atak na Polskę. – Dużo z dronów, które nadleciały, to wabiki - przyznał rzecznik DORSZ.

Co istotne, to właśnie wątek pocisku budzi największe pytania. Służby prowadzą badania, aby ustalić, skąd pochodzi pocisk znaleziony w Wyhalewie i czy mógł zostać wystrzelony celowo.

Rosyjskie drony nad Polską. Szerszy kontekst

Noc z 9 na 10 września była najpoważniejszym do tej pory naruszeniem polskiego nieba. Polskie wojsko zestrzeliło część maszyn, a szczątki innych spadły w kilku województwach. Najgroźniejszy przypadek dotyczył miejscowości Wyryki, gdzie dron uderzył w dom mieszkalny i zniszczył dach.

Posiedzenie rządu.
10 zdjęć
