i Autor: Grzegorz Kluczyński

Miał być pakt, a jest pat!

Opozycja nie może porozumieć się ws. wyborów do Senatu. Zdecydują wyniki z badań w "okręgach swingujących"

abr 5:01 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wydawało się, że zawarte w lutym porozumienie opozycyjnych ugrupowań w sprawie wspólnych kandydatów w wyborach do Senatu zostanie szybko zrealizowane. Tymczasem do wyborów zostały cztery miesiące, a KO, Polska 2050 i PSL oraz i Lewica wciąż ze sobą negocjują. Oliwy do ognia dolewają zamierzający powalczyć o Senat byli politycy: Ryszard Petru (51 l.) i Roman Giertych (53 l.).