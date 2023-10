Oni nie wybrali nikogo. Przytłaczająca liczba zmarnowanych głosów w wyborach

Wybory 2023. Olbrzymia liczba nieważnych głosów. Ponad 370 tysięcy osób nie wybrało nikogo

Wybory 2023 przejdą do historii z powodu bardzo wysokiej frekwencji. W głosowaniu wzięło udział 74,38 proc. uprawnionych i jest to wynik nienotowany od 1989 r. Karty wyborcze wydano prawie 22 milionom obywateli, a do lokali wyborczych ustawiały się długie kolejki. Niektórzy z wyborców musieli czekać na oddanie głosu aż do godz. 3.00 w nocy. Co ciekawe, niektórzy poszli na wybory tylko po to, żeby oddać głos nieważny. Z oficjalnych danych PKW wynika, że łącznie oddano aż 370 217 zmarnowanych głosów!

To była główna przyczyna unieważniania głosów. Wyborcy nie wiedzieli czy zrobili to specjalnie?

Na główną przyczynę unieważniania głosów zwrócił uwagę użytkownik portalu X (daw. Twitter) Jakub Biel (jego wpis pochodzi sprzed ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów, dlatego dane nieco się różną. Ostatecznie liczba głosów nieważnych była jeszcze wyższa). Większość ze zmarnowanych głosów (aż 208 144) zostało unieważnionych z powodu postawienia znaku X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata. Tymczasem w wyborach do Sejmu każdy wyborca ma tylko jeden głos i postawienie dwóch lub większej liczby "iksów" skutkuje unieważnieniem głosu. Nie ma przy tym znaczenia czy "iksy" są postawione przy kandydatach tej samej listy wyborczej czy też przy kandydatach różnych komitetów. Wybory są tajne, dlatego nie ma możliwości zbadania, czy taka postawa wyborców wynikała z ich niewiedzy na temat zasad elekcji, czy też wrzucenie do urny głosu nieważnego było ich wolą. Oczywiście każdy wyborca ma prawo, żeby zachować się w ten sposób i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Wyborcy w taki sposób mogą wyrażać sprzeciw wobec wszystkich kandydatów i manifestować, że żadna z opcji politycznych nie zasługuje na ich poparcie. Trzeba jednak pamiętać, że oddanie nieważnego głosu pozbawia wyborcę wpływu na skład Sejmu.

Z kolei aż 144 870 wyborców nie zaznaczyło znaku X przy nazwisku żadnego kandydata. Do urny wrzucili pustą kartę, co również skutkuje unieważnieniem głosu. 17 203 głosy zostały unieważnione z powodu postawienia znaku X wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona.

Czaicie, że aż 202 081 osób zmarnowało swój głos, bo nie ogarnęli tak prostej sprawy jak postawienie X przy jednym kandydacie? 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/Mwf9AgkXOf— Jakub Biel (@KubaBiel) October 16, 2023

