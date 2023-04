Ona będzie szefową sztabu KO w wyborach. Wioletta Paprocka-Ślusarska zarabia więcej niż premier

Co dziś robi była premier?

Koniec przymusu noszenia maseczek w aptekach! Co z przychodniami i szpitalami?

Będzie szefową sztabu KO w wyborach 2023 - zarabia więcej niż premier. Za pracę w ratuszu Paprocka-Ślusarska zainkasowała 264 tys. złotych.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (51 l.) musi niezwykle cenić swoją prawa rękę, bo tak nazwał Wiolettę Paprocką-Ślusarską. Jego szefowa sztabu za pracę w ratuszu zainkasowała 264 tys. złotych. To o 30 tys. złotych więcej niż za kierowanie polskim rządem, w tym samym czasie, otrzymał premier Mateusz Morawiecki (55 l.). Co ciekawe, szefowa sztabu Koalicji Obywatelskiej, zarobiła też w 2021 o niemal sto tysięcy złotych więcej od swojego szefa. Kompetencje Paprockiej- Ślusarkiej nie od dziś są cenione w PO. Już półtorej dekady temu, działaczka współpracowała blisko z Grzegorzem Schetyną (60 l.), ówczesnym wicepremierem - Bardzo wysoko oceniam jej kompetencje, teraz zbiera świetne opinie w ratuszu– mówił były szef PO. Tymczasem w oświadczeniu majątkowym Wioletty Paprockiej -Ślusarskiej, widzimy też pozostałe zarobki. To 31 tys. złotych z sejmiku województwa mazowieckiego, prawie 19 tysięcy z najmu mieszkań i i pół tysiąca zł. z najmu garaży. W sumie zarobiła więc 319 tys. złotych.

Poniżej quiz o Rafale Trzaskowskim. Sprawdź co wiesz o prezydencie stolicy.

A. SOBOŃ: NIE MA PLANÓW WALORYZACJI 500 PLUS, ALE WYKLUCZYĆ TEGO NIE MOŻNA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.