i Autor: Jacek Szydłowski/Forum Wioletta Paprocka-Ślusarska

Wybory 2023

Kim jest Wioletta Paprocka-Ślusarska, szefowa sztabu wyborczego KO?

Wiadomo, kto będzie szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. To Wioletta Paprocka-Ślusarska. Donald Tusk ogłosił, że to Paprocka-Ślusarska będzie kierowała sztabem, w czasie swojej wizyty w Białej Podlaskiej. Kim jest Wioletta Paprocka-Ślusarska i co o niej wiemy? W polityce działa od lat.