On wygrał "Debatę Europejską". Totalnie pozamiatał!

Ciężkie chwile w życiu Ziobry! Wyznał to tuż przed operacją

Słowa Czarnka wywołały burzę! Żebrowski nie wytrzymał. Ale go ocenił! Wystarczyły trzy słowa

Przywołuje treść "ostatniej rozmowy" braci Kaczyńskich? Sensacyjne doniesienia. To wychodzi na jaw dopiero teraz

W "Debacie Europejskiej" poświęconej w większości tematowi migracji i migrantów uczestniczyli kandydaci do Parlamentu Europejskiego z sześciu komitetów wyborczych. Byli to: Michał Szczerba - przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, Karol Karski - reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, Michał Kamiński - reprezentujący Trzecią Drogę Konrad Berkowicz z Konfederacji, Krzysztof Śmiszek - jako przedstawiciel Lewicy, a także Janusz Korwin-Mikke - startujący do PE z Bezpartyjnych Samorządowców. Dyskusja była ostra, ale merytoryczna. Politycy wprost wskazywali na największe szanse i zagrożenia związane z migracją.

W czasie debaty widzowie programu, ale także po jego zakończeniu, mogli głosować na tego polityka, który ich zdaniem wygrywa debatę. Głosowanie zostało już zamknięte. Wiemy, kto wygrał debatę i to z ogromną przewagą, zostawiając konkurentów daleko za sobą. Zdecydowanym wygranym "Debaty Europejskiej" został przedstawiciel Lewicy, czyli Krzysztof Śmiszek, który uzyskał 77 proc. głosów. Drugie miejsce z wynikiem 10 proc. głosów uzyskał Konrad Berkowicz z Konfederacji, a trzecie Janusz Korwin-Mikke uzyskując 9 proc. głosów.