Olejnik zamarła w "Kropce nad i". Gawkowski nie trzymał języka za zębami

Weronika Fakhriddinova
2025-09-09 22:54

Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe Zapad wywołały w Warszawie alarm i polityczną burzę. Polska zamyka granicę z Białorusią, a minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada „mocną pięść”. Jednak to nie jedyne mocne słowa, które padły w programie „Kropka nad i” Moniki Olejnik. Wiceszef rządu ostro zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, a jego komentarz o Pałacu Prezydenckim sprawił, że widzowie przecierali oczy ze zdumienia.

i

Zdjęcie przedstawia Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera i ministra cyfryzacji, siedzącego na kanapie w trakcie wywiadu. Ubrany jest w ciemny garnitur i białą koszulę. Tło jest rozmyte, ale widoczne są elementy scenografii telewizyjnego studia. Artykuł na Super Biznes omawia jego wypowiedzi na temat Krajowego Planu Odbudowy i jego wpływu na polską gospodarkę. Dowiedz się więcej na Super Biznes!
  • Polska zamyka granicę z Białorusią w związku z manewrami Zapad
  • Krzysztof Gawkowski zapowiada twardą odpowiedź na działania Mińska
  • Minister ostro uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego
  • Wiceszef rządu skomentował sytuację w Pałacu Prezydenckim
  • Gawkowski krytycznie o odwołaniu Wojciecha Koniecznego z Ministerstwa Zdrowia

Polska odpowiada na manewry Zapad

Polska zapowiedziała zamknięcie przejść granicznych z Białorusią w nocy z czwartku na piątek. Decyzja ma związek z rozpoczynającymi się rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad, które w ocenie polskiego rządu stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu.

Krzysztof Gawkowski podkreślał w TVN24, że państwo nie może dawać się zastraszyć.

„Musimy umieć pokazywać stronie białoruskiej mocną pięść. Polska się nie boi” – mówił w programie Moniki Olejnik.

Minister Lewicy dodał, że Warszawa nie zamierza biernie patrzeć na agresywne działania Mińska i Moskwy. Zamknięcie granicy ma być czytelnym sygnałem dla reżimu Łukaszenki, że Polska nie dopuści do eskalacji zagrożeń.

Celne uderzenie w prezydenta

Choć temat granicy i bezpieczeństwa dominował w rozmowie, Gawkowski nie ograniczył się wyłącznie do Białorusi. Wiceszef rządu ostro zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, który, również podczas zagranicznych wizyt, krytykował działania rządu Donalda Tuska. „Coraz bardziej wychodzi małość prezydenta w wizytach zagranicznych. W Pałacu Prezydenckim zagościli chłopcy w krótkich spodenkach” – stwierdził Gawkowski u Moniki Olejnik.

Te słowa wywołały konsternację w studiu, a w sieci natychmiast podchwycono je jako dowód na coraz ostrzejszą wojnę na szczytach władzy.

Awantura o zdrowie

Polityk Lewicy odniósł się także do odwołania Wojciecha Koniecznego z funkcji wiceministra zdrowia. Przypomniał, że Konieczny ma duże doświadczenie w zarządzaniu ochroną zdrowia. „Przez lata był dyrektorem szpitala, a także lekarzem” – podkreślił Gawkowski, krytykując decyzję premier Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Według ministra cyfryzacji, usuwanie z resortu osób z praktycznym dorobkiem zawodowym to poważny błąd, który może osłabić efektywność działań rządu w tak kluczowym obszarze jak zdrowie.

Wojna na górze w cieniu manewrów

Manewry Zapad, napięta sytuacja na granicy i równoczesne polityczne przepychanki na linii rząd–Pałac Prezydencki sprawiają, że obraz polskiej sceny politycznej staje się coraz bardziej dramatyczny. Choć mamy decyzję o twardej reakcji wobec Mińska, to publiczne spory, które mogą osłabiać pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Gawkowski nie gryzł się w język i jasno pokazał, że w obozie rządowym narasta frustracja wobec postawy Karola Nawrockiego. Mocne słowa o „chłopcach w krótkich spodenkach” mogą jeszcze długo odbijać się echem w polskiej polityce.

