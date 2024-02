Okropne wieści dla Macierewicza! To nagranie trafiło do sieci. Sam już nie mógł patrzeć

Co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą? Współpracownik ujawnił informacje o jego zdrowiu

Za nami 12. edycja międzynarodowej akcji „One Billion Rising”, znana w Polsce pod nazwą „Nazywam Się Miliard. Tę ogólnoświatową kampanię społeczną przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowała w 2011 Eve Ensler, amerykańska dramatopisarka i aktywistka ruchu feministycznego. – Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu – pisała Ensler po fali gwałtów w USA w 2011 roku w swoim dziele zatytułowanym „Monologi waginy”. Zapowiedziała tym samym akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu – ONE BILLION RISING”. W roku 2013 roku w Walentynki akcję zorganizowano w ponad 200 krajach.

W Polsce akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard” na znak solidarności i wsparcia dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. Elementem wspólnym przedsięwzięta jest taniec, który wyraża zarazem „panowanie kobiet nad swoim ciałem”. W tegorocznej edycji 14 lutego wzięło udział w ponad 30 polskich miast. Ale to jedyne miejsce, gdzie kobiety chciały zaznaczyć swoją obecność. Także w Sejmie pod akompaniamentem muzyki kobiety zatańczyły wraz z różowymi szarfami i wstążkami. Inicjatorkami wydarzenia były posłanki Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej – Klaudia Jachira, Katarzyna Kotula, Anita Kucharska-Dziedzic i Wanda Nowicka – które bardzo odważnie wykonywały zaplanowaną choreografię.

Nagranie z Sejmu szybko podpiło internet i wzbudziło falę komentarzy nie tylko wśród internautów, lecz także polityków. Były szef podkomisji smoleńskej Antonii Macierewicz najwidoczniej nie ucieszył się z filmu, bo jak tylko go zobaczył, postanowił zareagować i to w nie bardzo pozytywny sposób. Widać, że poseł PiS był nieco wstrząśnięty, kiedy zobaczył tańczące w Sejmie kobiety, ponieważ pokusił się nawet o przestrogę w kierunku mężczyzn. – Z okazji walentynek przypominam wszystkim Panom: nie wiążcie się z feministkami, bo będziecie takie coś oglądać na co dzień – skwitował Antonii Macierewicz.

Z okazji walentynek przypominam wszystkim Panom: nie wiążcie się z feministkami, bo będziecie takie coś oglądać na co dzień ⤵️ pic.twitter.com/L7IZR582Z1— Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) February 14, 2024