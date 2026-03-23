Okropne wieści dla Donalda Tuska! Nie jest dobrze

W marcu blisko połowa Polaków negatywnie oceniła działania rządu Donalda Tuska, co przewyższa pozytywne oceny i świadczy o rosnącym sceptycyzmie społecznym.

Od lutego do marca odnotowano wzrost negatywnych ocen o 1,8 p.p. oraz spadek neutralnych postaw o 2,9 p.p., co wskazuje na postępującą polaryzację opinii na temat rządu.

Tendencje w ocenach rządu od kilku miesięcy pokazują utrzymujący się wysoki poziom negatywnych ocen.

W marcu bieżącego roku Ogólnopolska Grupa Badawcza zbadała postawy Polaków wobec rządu. Wyniki jasno wskazują na dominację ocen negatywnych (49,03 proc.) nad pozytywnymi (31,14 proc.). Dodatkowo, niemal jedna piąta ankietowanych (19,83 proc.) przyjęła neutralne stanowisko, określając działania rządu jako "ani dobre, ani złe". To z pewnością okropna wiadomość dla premiera.

Zmiany na przestrzeni miesięcy

Analiza danych z ostatnich miesięcy pokazuje dynamiczne zmiany w percepcji rządu. W porównaniu do lutego, odsetek negatywnych ocen wzrósł o 1,8 punktu procentowego. Jednocześnie, odnotowano niewielki wzrost ocen pozytywnych (o 1,1 punktu procentowego). Co ciekawe, zmniejszyła się liczba osób o neutralnym nastawieniu, spadając o 2,9 punktu procentowego.

Tendencje w ocenach negatywnych w ostatnich miesiącach przedstawiają się następująco: W styczniu wskaźnik negatywnych ocen osiągnął 49 proc., w grudniu 2023 r. - 53,1 proc., a w listopadzie także sięgnął 49 proc. W październiku negatywnych ocen ze strony ankietowanych było 51,8 proc., a we wrześniu - 50,6 proc.

Jeśli chodzi o pozytywne oceny, to w styczniu wskaźnik wynosił 32,4 proc. W grudniu było to 30,4 proc., a w listopadzie rekordowe 34,2 proc. Wcześniej w październiku respondentów z pozytywnymi ocenami rządu było 24,5 proc., a we wrześniu 28,2 proc.

Podsumowując, wyniki badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazują na rosnące niezadowolenie Polaków z działań rządu Donalda Tuska, pomimo niewielkiego wzrostu ocen pozytywnych. Neutralna postawa również ulega osłabieniu, co sugeruje coraz bardziej spolaryzowane opinie społeczne.

