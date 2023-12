Okropna wiadomość dla Donalda Tuska! Tego się nie spodziewał

Donald Tusk tuż po wyborach był kandydatem opozycji na premiera, a prezydent Andrzej Duda wymieniał go obok Mateusza Morawieckiego jako poważnego kandydata na to stanowisko. Mimo to głowa państwa dała szansę na stworzenie rządu obecnemu premierowi, a na swoją kolej lider PO musiał jeszcze poczekać. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania, to właśnie on zostanie premierem.

Polacy jednak nie spodziewają się, aby był dobrze sprawował swoją funkcję W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej" zapytano, jakim premierem będzie Donald Tusk zdaniem respondentów. 31,2 proc. osób stwierdziło, że będzie dobrym szefem rządu. Przeciwnego zdania było 41,8 proc. badanych. Za przeciętnego uznało go 22,1 proc. Polaków, a 4,9 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Najgorzej oceniają go wyborcy Konfederacji. Wśród nich 95 proc. uważa, że Donald Tusk będzie złym premierem, a 5 proc. stwierdziło, że będzie przeciętny. Podobnie jest wśród elektoratu PiS. 87 proc. z nich stwierdziło, że będzie złym szefem rządu, a 9 proc., że przeciętnym.

To na pewno nie są dobre wiadomości dla lidera PO, który z pewnością wolałby, by społeczeństwo pokładało w nim większe nadzieje. Polityk będzie musiał się mocno starać, by zmienić negatywne nastawienie części Polaków.

