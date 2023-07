Odszedł prof. Zygmunt Cybulski, jeden z założycieli SLD

W wieku 88 lat odszedł prof. Zygmunt Cybulski. Z wykształcenia chemik i nauczyciel akademicki. Wykładał na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Był również politykiem. To jeden z członków założycieli Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był posłem na Sejm II kadencji oraz senatorem V kadencji.

Dokonania naukowe

Zygmunt Cybulski kończył studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W 1972 r. w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie obronił doktorat z zakresu nauk rolniczych. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta, kilka lat pracował na uczelniach w Niemczech – Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie (1973–1974) i Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie (1985–1989), gdzie habilitował się. Później został profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Na bydgoskiej uczelni kierował Zakładem Chemii Ogólnej. W pracy naukowej specjalizował się w chemii ciała stałego i chemii nieorganicznej.

Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Związku Nauczycielstwa Polskiego, działacz Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego. Był prezesem Federacji Związków Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki, członkiem prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, przewodniczącym Komisji Nauki OPZZ.

Kariera polityczna

W latach 1953–1985 Zygmunt Cybulski był członkiem PZPR, w latach 1995–1999 należał do SdRP, w 1999 wstąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Należał do grona członków założycieli SLD, wchodził w skład władz partyjnych w Bydgoszczy. W latach 1993–1997 sprawował mandat poselski w Sejmie II kadencji i był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Integracji Europejskiej. Ponownie zasiadał w parlamencie w latach 2001–2005, tym razem jako senator z okręgu bydgoskiego. Przewodniczył Komisji Spraw Unii Europejskiej. Od maja do lipca 2004 wykonywał równocześnie mandat eurodeputowanego. W 2005 nie został ponownie wybrany do parlamentu. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim (1997 r.) i Komandorskim (2005 r.) Orderu Odrodzenia Polski.

Pełnił funkcję prezydenta Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na rok 2023. Inicjatywa Środkowoeuropejska to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Centralnej i Środkowej Europie. Jej misją jest współpraca polityczna, gospodarcza, kulturalna i naukowa między państwami członkowskimi.

Prywatnie żonaty, miał córkę.