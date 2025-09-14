Odszedł biskup Antoni Dydycz. Jacek Sasin żegna: „Człowiek wielkiej mądrości i pokory”

2025-09-14 20:34

W niedzielę, 14 września 2025 r., w wieku 87 lat zmarł bp Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Informację o jego śmierci przekazała Kuria diecezjalna w Drohiczynie, prosząc wiernych o modlitwę w jego intencji. – Z każdej rozmowy z Nim wynosiłem lekcje, które pozostaną ze mną na całe życie – napisał Jacek Sasin, żegnając duchownego w poruszającym wpisie.

Nie żyje bp Antoni Pacyfik Dydycz

Autor: BP KEP / episkopat.pl/ Materiały prasowe
  • Bp Antoni Dydycz zmarł w wieku 87 lat
  • Przez 20 lat był biskupem drohiczyńskim, a od 2014 r. biskupem seniorem
  • Za swoją działalność otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
  • Jacek Sasin pożegnał duchownego w poruszającym wpisie

Smutna wiadomość z Drohiczyna 

„Powierzajmy Miłosierdziu Bożemu duszę śp. bp. Antoniego Dydycza, wypraszając Mu łaskę życia wiecznego” – przekazała Kuria diecezjalna w komunikacie. Szczegóły uroczystości pogrzebowych zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Jacek Sasin żegna biskupa

Poruszający wpis w mediach społecznościowych opublikował były wicepremier Jacek Sasin.

„Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość – odszedł biskup Antoni Pacyfik Dydycz, człowiek wielkiej mądrości i pokory. Z każdej rozmowy z Nim wynosiłem lekcje, które pozostaną ze mną na całe życie. Spoczywaj w pokoju. Składam szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim” – napisał polityk.

Kim był bp Antoni Pacyfik Dydycz?

Biskup Antoni Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 r. w Serpelicach. W młodości wstąpił do zakonu kapucynów, przyjmując imię zakonne Pacyfik. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku. Był doktorem historii, swoją dysertację poświęcił obecności kapucynów na Litwie.

W 1994 r. został mianowany biskupem drohiczyńskim i przez dwie dekady kierował diecezją. W tym czasie powołał m.in. dom dla księży emerytów, muzeum diecezjalne oraz rozbudował seminarium duchowne. W 2014 r. przeszedł na emeryturę, obejmując tytuł biskupa seniora.

Wieloletnia posługa i działalność społeczna

Za swoją działalność bp Dydycz został uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Był honorowym obywatelem kilku miast, wspierał inicjatywy społeczne i ekumeniczne, angażował się w pracę z młodzieżą i rozwój ruchów katolickich.

