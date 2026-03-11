Odporność cyfrowa Polski: Gawkowski i Kosiniak-Kamysz o walce z dezinformacją i cyberatakami

Polska staje w obliczu wojny hybrydowej, gdzie "cyfrowe czołgi" atakują infrastrukturę krytyczną, zagrażając codziennemu życiu obywateli.

Wicepremierzy Gawkowski i Kosiniak-Kamysz przedstawili strategię obrony opartą na technologii, międzynarodowych sojuszach i edukacji cyfrowej.

Polska wzmacnia swoją cyberobronę, czego dowodem jest skrócenie czasu reakcji na dezinformację do 5 minut i unikalna współpraca cyberbezpieczeństwa z USA.

Wojsko odgrywa coraz większą rolę w ochronie cywilnych usług, a edukacja weryfikacji informacji staje się kluczowa dla narodowej spójności.

Cyfrowe czołgi na polskich ulicach – nowa definicja zagrożenia

Współczesne konflikty zacierają granicę między działaniami militarnymi a atakami w cyberprzestrzeni. Wojna hybrydowa, której Polska doświadcza każdego dnia, to już nie teoria, a realne zagrożenie dla stabilności państwa i codziennego życia obywateli. Zagrożenie nie jest odległe, lecz dzieje się tu i teraz, co dosadnie zobrazował wicepremier i minister cyfryzacji.

„Na polskich ulicach, w polskich miastach cyfrowe czołgi już stoją i atakują infrastrukturę krytyczną, w tym energetykę [...] czy wodociągi. Te cyfrowe czołgi mogą sparaliżować nasze życie, bo tam nie będzie nikt patrzył na to, co się wydarzy w przestrzeni naszego kraju, tylko liczy się cel. A cel jest taki, pozbawić nas prądu w gniazdku i wody w kranie o poranku. I wyobraźcie sobie taki poranek z komunikatem, że tydzień albo dwa tygodnie tego nie ma” – mówił Krzysztof Gawkowski podczas konferencji Portalu Obronnego.

To obrazowe porównanie uświadamia, że celem cyberataków nie są już tylko dane, ale fundamentalne usługi, od których zależy funkcjonowanie społeczeństwa. Ochrona infrastruktury krytycznej stała się absolutnym priorytetem, wymagającym bezprecedensowej współpracy na linii rząd – wojsko – sektor prywatny.

Tarcza i miecz. Dwa filary polskiej strategii obronnej

Skuteczna odporność cyfrowa i informacyjna Polski opiera się na dwóch uzupełniających się filarach: zaawansowanej technologii i sile społeczeństwa. Wicepremierzy przedstawili kompleksową wizję, w której twarde kompetencje techniczne łączą się z budowaniem odporności na poziomie każdego obywatela.

Krzysztof Gawkowski: Technologiczna forteca i globalne sojusze

Minister cyfryzacji podkreślił, że w walce z dezinformacją i cyberatakami kluczowa jest szybkość reakcji. Zrestrukturyzowano procesy decyzyjne, aby państwo mogło działać niemal w czasie rzeczywistym.

„Jak przyszliśmy z panem premierem do rządu [...] czas przygotowany przez naszych poprzedników na to, żeby przeciwdziałać dezinformacji [...] to było 24 godziny. Po 24 godzinach dezinformacja to sama wygasła. Skróciliśmy ten łańcuch decyzyjny do 5 minut. Dzisiaj w Polsce zainfekowana infosfera na poziomie administracji, łańcuch decyzyjny trwa 5 minut i dzięki temu udało się walczyć z tym fake newsem dotyczącym mobilizacji” – wyjaśniał wicepremier Gawkowski.

Pozycja Polski na arenie międzynarodowej została wzmocniona przez unikalne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, co świadczy o ogromnym zaufaniu do polskich kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.

„Polska jako jedyny partner podpisała z amerykańskim rządem memorandum o cyberbezpieczeństwie i oprócz sojuszu Five Eyes [...] Polska ma indywidualną taką umowę, nikt inny. Oni mówią: szukamy partnerstw na świecie, jest jedno, które jest niepodważalne, najważniejsze i jest de facto naszym najważniejszym lotniskowcem w tej części Europy i świata. To Polska” – zaznaczył minister cyfryzacji, podkreślając wyjątkową pozycję kraju.

Jednak nawet najlepsza technologia nie zadziała bez podstawowej świadomości społecznej. Gawkowski zaapelował o przeniesienie dobrych nawyków z życia codziennego do świata cyfrowego, promując ideę higieny cyfrowej.

„Jak wchodzicie do domu to myjecie ręce. Kto z was widział bakterie na tych rękach? Ale myjecie, bakterii nie widzicie. No to myjcie w tym cyfrowym życiu też swoje dłonie z tego, co jest w cyfrowym świecie, bo bakterii nie widzimy, a higienę tę naszą normalną jesteśmy w stanie zaaplikować sobie myciem rąk” – apelował Krzysztof Gawkowski.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Wojsko, edukacja i spójność narodowa

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej wskazał na ewolucję roli sił zbrojnych. W dobie zagrożeń hybrydowych wojsko staje się gwarantem ciągłości działania kluczowych usług cywilnych.

„W kluczowych obszarach w ogóle zarządzania państwem wojsko będzie odgrywać coraz większą rolę. Im bardziej jest niebezpiecznie, im bardziej trzeba sprawnie i szybko podejmować działania. [...] Ten komponent wojskowy nie zastępujący jednostek cywilnych, ale uzupełniający tam, gdzie wrażliwość jest największa, będzie konieczny. [...] Wojsko będzie wkraczać w coraz szersze dziedziny życia cywilnego. Nie żeby je zawłaszczać, ale żeby te cywilne nie upadły” – zapowiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kluczowym frontem walki informacyjnej staje się edukacja. Umiejętność weryfikacji informacji to dziś kompetencja o znaczeniu strategicznym.

„Edukacja o prawdzie w internecie. Moim zdaniem to jest w szkole najważniejsza lekcja, jaka powinna się dzisiaj odbywać. Jak oddzielić prawdę od kłamstwa w internecie? Jeden fałszywy tweet, który zyskuje milion wyświetleń, jest w stanie zniszczyć wieloletnią strategię de facto państwa czasem” – stwierdził szef MON.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz ostrzegł również przed największym zagrożeniem, jakim jest polaryzacja i wewnętrzne konflikty, które stanowią otwartą bramę dla wrogiej dezinformacji.

„Jeżeli nie znajdziemy gdzieś jakieś zdolności do opamiętania się, to to czego ja się boję również w tej walce dezinformacyjnej, to że my sami siebie pokonamy, że my nie będziemy potrzebować nikogo z zewnątrz, żeby nas najeżdżał i niszczył. [...] To ryzyko wewnętrznego zniszczenia jest dzisiaj moim zdaniem największe w polskiej historii” – ostrzegał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na koniec zaapelował o budowanie odporności osobistej i przygotowanie na scenariusze, w których technologia może zawieść.

„Bądźmy przygotowani, że kiedyś komórka nie zadziała i nie poświęcajmy tylko ufności w to, że zawsze coś znajdziemy i wygooglujemy, tylko musimy mieć swoją wiedzę i umiejętności nabyte i utrwalone. Musimy wiedzieć, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, jak się na nią przygotować” – dodał minister obrony narodowej.

Realne sukcesy w niewidzialnej wojnie

Słowa wicepremierów znajdują potwierdzenie w konkretnych danych, które pokazują skuteczność polskich służb w odpieraniu cyberataków. Jak poinformował minister Gawkowski, działania te przynoszą wymierne efekty, chroniąc zarówno państwo, jak i portfele obywateli. Zablokowano 200 000 wrogich domen w ubiegłym roku. Zespoły CERT Polska szacują, że ochroniły 10 milionów Polaków przed utratą oszczędności w wyniku phishingu i innych oszustw. Codziennie blokowane są dziesiątki tysięcy złośliwych SMS-ów. Szczególnie niepokojący był incydent z końca 2024 roku, który mógł mieć katastrofalne skutki dla całego kraju.

„Pod koniec ubiegłego roku gigantyczny atak, który jeżeli by przeszedł pomyślnie to wyłączyłby nawet 70% sieci elektroenergetycznych. Został zatrzymany właśnie przez skuteczność działania” – ujawnił wicepremier Gawkowski, przytaczając przykład udaremnionego ataku.

Te przykłady dowodzą, że polska tarcza cybernetyczna działa, a inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji i powołanie specjalistycznych jednostek, takich jak Cyberlegion, są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku. Konferencja Portalu Obronnego stała się ważnym głosem, który uświadamia, że obrona ojczyzny to dziś wspólny obowiązek rządu, wojska i każdego z nas, zarówno w świecie realnym, jak i cyfrowym.

