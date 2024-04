Teraz „Super Express” kupisz prawie wszędzie

Aleksander Kwaśniewski pojawił się w Sejmie. "To są wybory o być, albo nie być"

"Super Express" super dostępny!

Najgorętsze informacje, ekskluzywne wywiady, doskonałe poradniki. To tylko część tego, co dostarczamy naszym Czytelnikom w każdym numerze „Super Expressu”. Naszą gazetę można kupić w bardzo wielu punktach sprzedaży prasy, co jest możliwe dzięki współpracy naszego wydawnictwa z dystrybutorami prasy - Kolporterem, Garmondem czy Lagardere.

- Rocznie dystrybuujemy kilkaset milionów egzemplarzy gazet i czasopism, a jesteśmy w stanie dystrybuować znacznie więcej! Staramy się być tam, gdzie jest zapotrzebowanie na prasę - zapewnia Kolporter. Dzięki tej firmie trafiamy m.in. do takich sieci sklepów jak: Auchan, Carrefour, Delikatesy Centrum, Leclerc, Groszek, Intermarche, Netto, Polo Market, Stokrotka, Spar, Lewiatan, Shell, Amica, BP i Circle K.

Jesteśmy w Biedronce i Lidlu

- Super Express dotarł do wszystkich obsługiwanych przez nas punktów sprzedaży. Oprócz indywidualnych punktów sprzedaży prasy (kiosków i sklepów) dostarczamy „Super Express” do sieci DINO, Biedronka, Lidl, Lewiatan, Kaufland, Poczta Polska, Społem i Żabka - zapewniają przedstawiciele Garmond Press.