Od dziś rodzice mogą wnioskować o 1500 ekstra! Zyskają też dziadkowie

Zdumiewające doniesienia o nowym prezydencie Warszawy. To on zastąpi Trzaskowskiego?

Złóż wniosek o "babciowe"

Aktywny Rodzic ma wesprzeć rodziców, którzy chcą wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Wraz z programem ruszy wypłata trzech świadczeń dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Pierwsze z nich to tzw. babciowe, czyli świadczenie „aktywni rodzice w pracy". Dostać można 1500 zł miesięcznie przez dwa lata. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice zdecydują, na co przeznaczą otrzymane pieniądze. Drugie świadczenie: „aktywnie w żłobku” – zastąpi obecne dofinansowanie (400 zł) do opłaty za pobyt w placówkach opieki. Wsparcie wyniesie do 1500 zł na dziecko i do 1900 zł na dziecko z niepełnosprawnością.

Wnioski do ZUS trzeba składać przez internet

Trzecie świadczenie – „aktywnie w domu” – będzie przysługiwało na takich samych zasadach, jak obecny „rodzinny kapitał opiekuńczy”. Nowością jest uzyskanie pieniędzy na każde dziecko dziecko do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wyniesie 500 zł miesięcznie. Rodzice muszą zdecydować wyboru, czy zachowują prawa do „rodzinnego kapitału opiekuńczego”, czy skorzystają z „aktywnie w domu”.

Wnioski ZUS przyjmuje przez internet. Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć go od 1 października na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (eZUS), w aplikacji mobilnej mZUS, portalu Emp@tia i przez bankowość elektroniczną.

Pierwsza wypłata świadczeń nastąpi na przełomie listopada i grudnia.

Wieczorny Express - Przemysław Czarnek, Sławomir Ćwik [Super Ring] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.