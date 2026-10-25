Od bankiera do polityka z flagą. Kolejne odsłony Mateusza Morawieckiego

W filmie opublikowanym na X Mateusz Morawiecki mówi o prawdzie, narodowej dumie i przyszłości Polski. Fragmenty przemówienia przeplatają się z ujęciami, na których energicznie macha flagą. Podnosi głos, a w wypowiedzi o celu Rozwoju Plus pojawiają się „kłamstwa” i „szalbierstwa”.

Najważniejsza polityczna deklaracja dotyczy jednak przyszłego rządu. Morawiecki przekonuje, że jego inicjatywa będzie potrzebna do stworzenia dobrego gabinetu. Były premier, przez lata występujący w barwach PiS, teraz zabiega o poparcie dla własnego projektu.

Jak doszedł od wizerunku bankiera do polityka mobilizującego zwolenników z flagą w ręku? W jego publicznych wystąpieniach można znaleźć kilka wyraźnych etapów. Granice między nimi nie są jednak tak ostre, jak mogłoby się wydawać.

Bankier, który miał przekonać do siebie wyborców

Kiedy Morawiecki obejmował urząd premiera w grudniu 2017 roku, ważną częścią jego wizerunku było doświadczenie spoza polityki. Wcześniej kierował bankiem, a w rządzie zajmował się rozwojem i finansami.

W opublikowanej wówczas sylwetce TVN24 przedstawiano go jako człowieka postrzeganego jako fachowiec i technokrata. Przypominano także jego udział w Radzie Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. Gospodarka była jednym z głównych tematów, z którymi kojarzono przyszłego szefa rządu PiS.

Z nominacją wiązano również oczekiwania dotyczące wizerunku Polski za granicą. Francuskie media, których komentarze przytaczała PAP, wskazywały na bankowe doświadczenie Morawieckiego i możliwość poprawy relacji z zagranicznymi partnerami. Były to ówczesne oceny i oczekiwania wobec nowego premiera.

U boku Kaczyńskiego też nie unikał ostrych słów

Obraz spokojnego eksperta nie wyczerpuje jednak historii Morawieckiego w PiS. Z czasem coraz wyraźniej występował także jako polityk prowadzący ostrą walkę z opozycją.

Przykładów dostarczyła kampania parlamentarna w 2023 roku. Podczas spotkania w Stalowej Woli Morawiecki prezentował „teczkę Tuska”. Przeciwstawiał wówczas „polską wizję Jarosława Kaczyńskiego” „niemieckiej wizji Donalda Tuska”. Tak relacjonowała jego wystąpienie Polska Agencja Prasowa.

Emocjonalny język pojawiał się również po utracie władzy przez PiS. Na kongresie partii w październiku 2024 roku Morawiecki występował po Jarosławie Kaczyńskim. Atakował rządzących i mobilizował własne środowisko.

– Nie możemy dać się zastraszyć tym łajdakom, oszustom, kompradorom – mówił w wystąpieniu relacjonowanym przez OKO.press.

Archiwalne wypowiedzi nie potwierdzają więc prostego podziału: spokojny Morawiecki przy Kaczyńskim i ostry Morawiecki dopiero poza PiS. Mocne oskarżenia i język politycznej konfrontacji były obecne w jego wystąpieniach już wcześniej.

Rozwój Plus. Morawiecki zabiega o poparcie dla własnego projektu

Zmieniło się natomiast to, do czego były premier przekonuje odbiorców. W przytoczonym nagraniu promuje Rozwój Plus. Wskazuje, że inicjatywa ma pomóc dotrzeć do Polaków z jego przekazem.

– I po to jest rozwój plus, żebyśmy potrafili przeniknąć te kłamstwa, te szalbierstwa, którymi jesteśmy karmieni, żebyśmy pokazywali ludziom prawdę, bo wierzę, że ta prawda trafi do ich serc, do ich umysłów... – mówi Morawiecki. Następnie przedstawia ambicje dotyczące przyszłej władzy: – ...i dzięki temu będziemy w stanie przekonać Polaków, że bez rozwoju plus nie będzie można zbudować dobrego rządu. Dobrego rządu dla Rzeczypospolitej.

W tej deklaracji Rozwój Plus ma być ważnym uczestnikiem rozmów o przyszłym rządzie. Morawiecki chce przekonać wyborców, że bez jego środowiska trudno będzie taki gabinet stworzyć.

Nie tylko przemówienia. Był też „grill u Morawieckiego”

Promocja inicjatywy obejmowała również spotkania o mniej formalnym charakterze. W sierpniu 2026 roku Interia opisywała zorganizowany wcześniej „grill u Morawieckiego” i plany kolejnych wyjazdów do wyborców.

Według rozmówców portalu celem było dotarcie do osób rozczarowanych zarówno PiS, jak i rządzącymi. Planowane spotkanie na wrocławskim Jagodnie miało służyć rozmowom i odpowiadaniu na pytania mieszkańców.

Obok przemówień z mocnymi hasłami pojawiła się więc także próba pokazania polityka w swobodniejszych sytuacjach. Oba sposoby komunikacji mogą funkcjonować równocześnie: jeden służy przedstawieniu stanowiska, drugi daje przestrzeń do bezpośredniego kontaktu.

Mocne gesty w filmie. Co rzeczywiście się zmieniło?

W nagraniu promującym Rozwój Plus Morawiecki sięga po patriotyczne hasła. Mówi o dumie, odrzuca kompleksy i kończy deklaracją:

– Bo przyszłość to Polska i w nią wierzę. Niech żyje Polska.

Sama forma filmu nie pozwala stwierdzić, czy były premier zmienił sposób zachowania na stałe. Krótki materiał promocyjny pokazuje wybrane fragmenty. Nie daje też podstaw, by przesądzać, że podniesiony głos lub gesty są efektem wskazówek doradców.

Porównanie z wcześniejszymi wypowiedziami pozwala jednak uchwycić zmianę politycznej roli. W kampanii 2023 roku Morawiecki przekonywał do wizji Kaczyńskiego i dalszych rządów PiS. W obecnym nagraniu przedstawia Rozwój Plus jako warunek zbudowania dobrego rządu. Ostry język zna od dawna. Teraz wykorzystuje go, zabiegając o pozycję własnej inicjatywy.

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Biedrzycka expressem | 21.10.2026