Hołownia upokorzony przez premiera. Polska 2050 opuści koalicję?

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-10-25 17:00

Po odejściu Katarzyny Pełczyńskiej‑Nałęcz (56 l.) z funkcji ministry funduszy, stanowisko chciał obsadzić Szymon Hołownia (50 l.), który odzyskał władzę nad Polską 2050. Premier Donald Tusk (69 l.) szybko jednak ostudził jego entuzjazm. Ma bowiem dwie potencjalne kandydatki, które nie są nawet z partii Hołowni.

Uśmiechnięty premier Donald Tusk. Obok na wstawce zatroskany Szymon Hołownia. O sporze w koalicji czytaj na SE Polityka.
Autor: Tomasz Radzik / Super Express Donald Tusk, Hołownia
  • Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz odeszła z rządu i ogłosiła, że partię zostawia „w rękach jej założyciela”, czyli Szymona Hołowni.
  • Zarząd Polski 2050 usunął ją z ugrupowania, zarzucając działanie na jego szkodę.
  • Hołownia liczył na wpływ na wybór nowego ministra, ale premier rozważa dwie inne kandydatki, co wywołało jego oburzenie. 

Szef rządu nie przejmuje się koalicjantem

O odejściu z rządu ministra funduszy i polityki regionalnej oraz liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w czwartek, 22 października na platformie X. Napisała wówczas, że „partię zostawia w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił”. Chodzi o Szymona Hołownię, wicemarszałka Sejmu, wcześniejszego lidera partii.

Z kolei w sobotę, 24 października przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia we wpisie na X poinformował, że zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - To dla naszego środowiska bardzo trudne, ale - wobec znanych faktów - niestety nieuniknione. Zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii" - napisał Hołownia.

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"Nie będziemy sankcjonować fiikcji"

Tymczasem wicemarszałek Sejmu liczył, że to on zdecyduje, kto z Polski 2050 zastąpi Pełczyńską-Nałęcz. Premier poinformował jednak, że rozważa dwie kandydatki. - Mam dwie świetne kandydatury. Jedna i druga to kobiety, bardzo kompetentne, będę się czuł bardzo bezpiecznie - zaznaczył Tusk. Nieoficjalnie wiadomo, że kandydatką może być była unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska (62 l.) albo obecna wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (42 l.). 

- Jeżeli ma nas w tym rządzie nie być albo jeżeli w tym rządzie ma ktoś z nami nie uzgadniać rzeczy oczywistych, to będę rekomendować członkom rządu z naszego ugrupowania, żebyśmy nie sankcjonowali fikcji, tylko się z tego rządu wycofali - oburzył się Szymon Hołownia.

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POLSKA 2050