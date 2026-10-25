Hołownia upokorzony przez premiera. Polska 2050 opuści koalicję?

Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz odeszła z rządu i ogłosiła, że partię zostawia „w rękach jej założyciela”, czyli Szymona Hołowni.

Zarząd Polski 2050 usunął ją z ugrupowania, zarzucając działanie na jego szkodę.

Hołownia liczył na wpływ na wybór nowego ministra, ale premier rozważa dwie inne kandydatki, co wywołało jego oburzenie.

Szef rządu nie przejmuje się koalicjantem

O odejściu z rządu ministra funduszy i polityki regionalnej oraz liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w czwartek, 22 października na platformie X. Napisała wówczas, że „partię zostawia w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił”. Chodzi o Szymona Hołownię, wicemarszałka Sejmu, wcześniejszego lidera partii.

Z kolei w sobotę, 24 października przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia we wpisie na X poinformował, że zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - To dla naszego środowiska bardzo trudne, ale - wobec znanych faktów - niestety nieuniknione. Zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii" - napisał Hołownia.

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"Nie będziemy sankcjonować fiikcji"

Tymczasem wicemarszałek Sejmu liczył, że to on zdecyduje, kto z Polski 2050 zastąpi Pełczyńską-Nałęcz. Premier poinformował jednak, że rozważa dwie kandydatki. - Mam dwie świetne kandydatury. Jedna i druga to kobiety, bardzo kompetentne, będę się czuł bardzo bezpiecznie - zaznaczył Tusk. Nieoficjalnie wiadomo, że kandydatką może być była unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska (62 l.) albo obecna wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (42 l.).

- Jeżeli ma nas w tym rządzie nie być albo jeżeli w tym rządzie ma ktoś z nami nie uzgadniać rzeczy oczywistych, to będę rekomendować członkom rządu z naszego ugrupowania, żebyśmy nie sankcjonowali fikcji, tylko się z tego rządu wycofali - oburzył się Szymon Hołownia.

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