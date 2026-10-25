Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS ocenił Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego jako liderów politycznych obozów.

Donald Tusk zwyciężył z wyraźną przewagą, zdobywając 42 proc. poparcia wobec 28,6 proc. dla prezesa PiS.

Premier cieszy się niemal jednomyślnym poparciem wśród wyborców koalicji rządzącej, co umacnia jego pozycję.

Sprawdź, dlaczego Kaczyński nie ma tak silnego poparcia nawet wśród opozycji i kto wciąż pozostaje niezdecydowany w tym politycznym pojedynku.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński od lat stoją po przeciwnych stronach najważniejszego politycznego sporu w Polsce. Tym razem obu liderów poddano bezpośredniej ocenie. W sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski, zapytano Polaków, który z szefów dwóch największych ugrupowań jest lepszym liderem swojego obozu politycznego.

Zwycięzcą tego pojedynku okazał się Donald Tusk. Premiera wskazało 42 proc. respondentów, podczas gdy Jarosław Kaczyński uzyskał 28,6 proc. poparcia. Oznacza to przewagę szefa Koalicji Obywatelskiej o 13,4 punktu procentowego.

Co ciekawe, przewaga Tuska jest widoczna również w odpowiedziach zdecydowanych. Aż 27,7 proc. ankietowanych uznało go za zdecydowanie lepszego lidera, a kolejne 14,3 proc. wybrało odpowiedź „raczej Donald Tusk”. W przypadku prezesa Prawa i Sprawiedliwości było to odpowiednio 15 proc. i 13,6 proc.

Jednocześnie niemal co trzeci uczestnik badania nie potrafił wskazać zwycięzcy. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 29,4 proc. respondentów. Wynik pokazuje więc nie tylko przewagę premiera, ale także sporą grupę Polaków, którzy nie chcą lub nie potrafią rozstrzygnąć tego politycznego pojedynku.

Wyborcy rządu niemal jednomyślni

Jeszcze większe różnice pojawiają się po uwzględnieniu preferencji wyborczych. Wśród sympatyków ugrupowań tworzących koalicję rządzącą aż 87 proc. badanych wskazało Donalda Tuska jako lepszego lidera. Jarosław Kaczyński zdobył w tej grupie zaledwie 3 proc. wskazań, natomiast 10 proc. respondentów nie miało zdania.

To zdecydowanie najbardziej jednoznaczny wynik spośród analizowanych grup wyborców. Pokazuje, że premier cieszy się bardzo silną pozycją w oczach osób popierających obecny obóz rządzący.

Inaczej sytuacja wygląda po stronie opozycji. Tam przewagę ma Jarosław Kaczyński, jednak nie jest ona tak zdecydowana jak poparcie dla Tuska wśród wyborców koalicji rządzącej.

Zaskakujące wyniki wśród wyborców opozycji

Wśród sympatyków opozycji 55 proc. ankietowanych uznało Jarosława Kaczyńskiego za lepszego lidera. Donalda Tuska wskazało 18 proc., a 27 proc. nie potrafiło dokonać wyboru.

Jeszcze ciekawiej prezentują się odpowiedzi wyborców Konfederacji. W tej grupie prezes PiS zdobył 52 proc. wskazań, a premier 14 proc. Aż 34 proc. badanych nie wskazało żadnego z polityków.

Oznacza to, że chociaż Kaczyński wygrywa wśród sympatyków Konfederacji, ponad jedna trzecia z nich nie chce rozstrzygać, który z dwóch politycznych rywali jest lepszym liderem. Warto przy tym pamiętać, że pytanie dotyczyło zdolności przywódczych, a nie deklaracji głosowania na PiS czy Koalicję Obywatelską.

Sondaż odsłania podziały

Największy dystans wobec obu liderów widać w grupie pozostałych wyborców. Aż 58 proc. respondentów nie miało zdania na temat tego, kto lepiej przewodzi swojemu obozowi. Donalda Tuska wybrało 28 proc., natomiast Jarosława Kaczyńskiego 14 proc.

Całe badanie przynosi zatem dwa istotne wnioski. Donald Tusk wygrywa ogólnopolskie porównanie z Jarosławem Kaczyńskim, a jednocześnie obaj politycy są oceniani bardzo różnie w zależności od sympatii partyjnych respondentów. Premier ma szczególnie silne poparcie wśród wyborców obozu rządzącego, podczas gdy prezes PiS nie uzyskuje równie wysokiego wyniku wśród całej opozycji.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 16–18 października 2026 roku na próbie 1000 osób. Badanie zrealizowano metodą mieszaną, wykorzystując ankiety internetowe (CAWI) oraz wywiady telefoniczne (CATI). Deklarowany błąd oszacowania wynosi 3 punkty procentowe przy poziomie ufności 95 proc.

Złoty Laur 2026 - Hubert Biskupski