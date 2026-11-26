Korea Północna miała tymczasowo zawiesić część pomocy wojskowej dla Rosji. Takie informacje przekazał 26 listopada ukraiński wywiad wojskowy HUR.

Takie informacje przekazał 26 listopada ukraiński wywiad wojskowy HUR. Wstrzymane miały zostać dostawy pocisków balistycznych KN-23 i kolejnej partii amunicji artyleryjskiej. Rosyjskie samoloty transportowe miały również stracić możliwość korzystania z północnokoreańskiej przestrzeni powietrznej.

Rosyjskie samoloty transportowe miały również stracić możliwość korzystania z północnokoreańskiej przestrzeni powietrznej. Powodem napięcia miały być wypowiedzi rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Andrieja Rudenki. Jego słowa dotyczące relacji z Koreą Południową wzbudziły niezadowolenie władz w Pjongjangu.

Jego słowa dotyczące relacji z Koreą Południową wzbudziły niezadowolenie władz w Pjongjangu. Rosja miała zabiegać o zwiększenie północnokoreańskiego kontyngentu wojskowego z 8,5 tys. do 50 tys. żołnierzy. Według HUR realizacja tego planu została wstrzymana.

Według HUR realizacja tego planu została wstrzymana. Straty północnokoreańskich wojsk w walkach z Ukrainą miały przekroczyć 7 tys. ludzi. Ukraiński wywiad szacuje liczbę poległych na 2251, a pozostałych zalicza do rannych.

Czarny sen Kremla staje się faktem? Relacje między Rosją a Koreą Północną, które w ostatnich miesiącach wydawały się nierozerwalne, wystawiono na ciężką próbę. Jak informuje portal WP Wiadomości, powołując się na ustalenia ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), Kim Dzong Un miał osobiście zablokować dalsze transporty broni i amunicji.

Zapalnikiem, który doprowadził do oburzenia w Pjongjangu, stała się wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Rosji, Andrieja Rudenki. Rosyjski dyplomata stwierdził publicznie, że Moskwa zamierza dążyć do deeskalacji napięcia między obiema Koreami. Te słowa wywołały natychmiastową i ostrą reakcję szefowej MSZ Korei Północnej, Choe Son Hui. Uznała ona, że takie deklaracje stoją w sprzeczności z sojuszniczymi umowami i zażądała od Kremla pilnych wyjaśnień.

Kim zakręca kurek z amunicją

Odpowiedź Kima była natychmiastowa i bolesna dla walczącej na Ukrainie Rosji. Decyzja o „tymczasowym wstrzymaniu wsparcia” uderza w kluczowe sektory militarne. Według danych HUR rosyjskie wojskowe samoloty transportowe otrzymały zakaz korzystania z przestrzeni powietrznej Korei Północnej.

To jednak nie wszystko. Pjongjang miał wstrzymać dostawy groźnych rakiet balistycznych KN-23 oraz kolejnej partii amunicji artyleryjskiej. Pod znakiem zapytania stanęło również zwiększenie liczebności północnokoreańskiego kontyngentu wojskowego w Rosji. Choć Kreml liczył na wsparcie 50 tysięcy żołnierzy Kima, obecnie proces ten został zamrożony na poziomie 8,5 tysiąca mundurowych.

Tysiące zabitych i pogarda na froncie

Problemy nie ograniczają się tylko do dyplomacji. Ukraiński wywiad wskazuje na fatalną atmosferę wewnątrz „egzotycznego sojuszu”. Rosyjscy dowódcy mają otwarcie okazywać pogardę żołnierzom z Korei Północnej, traktując ich jak polityczne obciążenie, a nie realne wsparcie na froncie. Dochodzą do tego bariery językowe, brak tłumaczy i fatalna logistyka.

Najbardziej wstrząsające są jednak dane dotyczące strat. Według szacunków HUR północnokoreański kontyngent, walczący głównie w obwodzie kurskim, zapłacił już ogromną cenę za udział w wojnie Putina. Straty mają wynosić łącznie 7058 żołnierzy, z czego aż 2251 to straty bezpowrotne, czyli zabici. Pozostali to ranni.

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