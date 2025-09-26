Rosną obawy Polaków o niepodległość. Największy lęk od lat

63% Polaków obawia się o niepodległość Polski – to rekordowo wysoki wynik w historii badań CBOS.

Obawy Polaków o bezpieczeństwo państwa rosną w związku z aktywnością Rosji.

Mimo obaw, 68% Polaków ufa w gotowość NATO do obrony granic.

Rosnące obawy Polaków o bezpieczeństwo państwa

Według danych CBOS, we wrześniu 63 proc. badanych uznało, że istnieje realne zagrożenie dla niepodległości Polski. Jak zaznacza ośrodek: „To najwięcej w historii naszych badań na ten temat, czyli od lutego 1991 roku”. Przeciwnego zdania było 26 proc. ankietowanych, natomiast 11 proc. nie miało sprecyzowanej opinii.

Porównując wyniki z wcześniejszymi latami, widoczny jest wyraźny wzrost obaw. W maju 2022 roku, czyli trzy miesiące po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jedynie 42 proc. respondentów mówiło o zagrożeniu, a 43 proc. uważało, że Polska nie jest narażona. Jeszcze wcześniej, w kwietniu 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, obawy podzielało 47 proc. badanych.

Aktywność Rosji a poczucie zagrożenia

CBOS podkreśla, że „dotychczasowe wyniki badań pokazują, iż postrzeganie bezpieczeństwa państwa, a w szczególności poczucie zagrożenia dla niepodległości Polski, wiąże się przede wszystkim z aktywnością naszego największego wschodniego sąsiada”. Historia sondaży jasno wskazuje, że kluczowe momenty geopolityczne – takie jak aneksja Krymu w 2014 roku czy wojna na Ukrainie w 2022 roku – mają bezpośrednie przełożenie na poziom społecznych obaw o bezpieczeństwo Polski.

Zaufanie do sojuszników z NATO

Drugim pytaniem zadanym w badaniu było to dotyczące pewności wsparcia ze strony sojuszników w ramach NATO. Wyniki wskazują, że 68 proc. respondentów wierzy w gotowość państw sojuszniczych do obrony polskich granic – to wzrost o 7 punktów procentowych względem marca tego roku.

Na zdecydowane „tak” wskazało 14 proc. badanych, a odpowiedź „raczej można być tego pewnym” wybrało 54 proc.. Przeciwną opinię wyraziło 24 proc. ankietowanych, a 8 proc. nie miało zdania.

Najwyższy w historii poziom zaufania do sojuszników odnotowano w marcu 2022 roku, tuż po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, gdy aż 81 proc. Polaków było przekonanych o skutecznej obronie NATO.

BYŁY KONFEDERATA O "MAŁPKACH" I POLITYCZNYM CYRKU Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.