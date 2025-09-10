Obajtek szpanuje pięćsetkami. Zobacz, jaki napiwek zostawił były prezes Orlenu

2025-09-10 5:17

Warszawski Dworzec Centralny to dla Daniela Obajtka (49 l.) jedynie przystanek w drodze do Strasburga. Czasu jest tylko tyle, żeby pokrzepić się kawą prosto z modnej amerykańskiej sieci. Pracowniczka kawiarni musiała być mocno zdziwiona, kiedy eurodeputowany na ladę wyłożył banknot o nominale 500 złotych. Później zostawił zupełnie przyzwoity napiwek.

Daniel Obajtek szpanuje pięćsetkami

i

Autor: Piotr Grzybowski/Super Express Daniel Obajtek szpanuje pięćsetkami

Napiwek na Centralnym

Wszyscy wiedzą, że jest, ale chyba niewielu z nas trzymało go w ręce, a nawet go widziało. Banknot z królem Janem III Sobieskim to ciągle rzadkość, ale nie w portfelu Daniela Obajtka. Europoseł potężnym nominałem zapłacił za kawę i zostawił 10 złotych napiwku. - Pociągiem jadę z rodzinnych stron do Warszawy, a stamtąd samolotem do Strasburga, gdzie rozpoczyna się pierwsze posiedzenie PE po wakacjach. Mnóstwo pracy nas czeka, żeby odrzucać zieloną ideologię szkodliwą dla Polski  – mówi nam Obajtek. Polityka PiS czeka teraz batalia o zachowanie immunitetu. - Coraz więcej osób podchodzi do mnie, chce rozmawiać, robi sobie zdjęcia. Dużo osób pokazuje swoje wsparcie. Nie tylko w kontaktach na żywo zresztą. Niedawno dowiedziałem się, że w Internecie krąży akcja „Murem za Obajtkiem”, bo ludziom nie podoba się, że chcą zabrać mi immunitet. Jestem bardzo wdzięczny za każde okazane wsparcie. Będę walczyć, nie możemy poddać się bandzie Tuska!– mówi nam były prezes Orlenu.

Kim jest Obajtek?

Daniel Obajtek to polityk, menedżer i działacz samorządowy związany z Prawem i Sprawiedliwością. Ukończył technikum rolnicze w Myślenicach (matura 1995 r.), później studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu oraz MBA na Wyższej Szkole Handlu i Prawa.  W latach 2006–2015 był wójtem Pcimia (Małopolska). W 2015 r. objął stanowisko prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W 2018 r. przeszedł do Energi (prezes do 2020 r.), a następnie do PKN Orlen, którym kierował do lutego 2024 r..

W wyborach 2024 r. zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego z listy PiS (okręg małopolski). Jest członkiem komisji ITRE (przemysł, energia) i IMCO (rynek wewnętrzny). 

