NSA zdecydował ws. Cenckiewicza. Chodzi doostęp do informacji niejawnych

O decyzji poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej NSA. Podkreślono, że sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, a ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnieniu wyroku, nie zostanie ono publicznie udostępnione przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok jest powiązany z decyzją szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka z lipca 2024 r. o cofnięciu Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa, wymaganych do dostępu do informacji niejawnych. Organ drugiej instancji, czyli Prezes Rady Ministrów, utrzymał decyzje szefa SKW w mocy. W listopadzie 2024 r. Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten 17 czerwca ub.r. ją uchylił. W sierpniu 2025 r. rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do NSA od wyroków WSA z czerwca 2025 r. Dobrzyński mówił wtedy o braku zgody na argumentacje przedstawioną w uzasadnieniu wyroku WSA. (PAP)

Sprawę skomentował Jacek Dobrzyński: - Wydane 15 kwietnia br. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, oddalające skargi kasacyjne ostatecznie zamykają etap sądowo-administracyjny sprawy dotyczącej cofnięcia Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych. Nie oznacza to jednak, że Sławomir Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów – ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dodał w okresie od wydania wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa. - Powodem takiej sytuacji jest nierozstrzygnięta kwestia dawania przez Sławomir Cenckiewicz rękojmi zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu do informacji niejawnych. Warto zauważyć, że w wyroku WSA jasno jest zapisane, że „Ponownie rozpoznając sprawę, organ uwzględni ocenę prawną i wnioski przedstawione w uzasadnieniu” - podkreślił Dobrzyński.

Dwoma słowami zaś wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego skomentował też prezydencki rzecznik, Rafał Leśkiewicz. Użył dwóch słów: - Game over - do których na portalu X dodał biało-czerwoną flagę.

Glos zabrał też Karol Nawrocki: - Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując Panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody - napisał prezydent.