Nowy wpis Tuska szokuje! Premier przywołuje... Kononowicza! „Żeby nie było niczego”

Paulina Jaworska
2025-11-12 15:49

Premier Donald Tusk zareagował na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który ujawnił, że odmówił nominacji 46 sędziów. Szef rządu skomentował to krótko na portalu X, wystarczyło mu jedno zdanie: - "Żeby nie było niczego” - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim - napisał premier.

  • Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję i oznajmił, że odmawia nominacji 46 sędziom.
  • Prezydent uzasadnia swoją decyzję, twierdząc, że sędziowie ci kwestionują porządek konstytucyjno-prawny.
  • Decyzja ta wywołała ostrą reakcję premiera i ministra sprawiedliwości.
  • Premier Donald Tusk postanowił skomentować działania prezydenta, opublikował wpis. Wystarczyło mu jedno zdanie. 

Karol Nawrocki zapowiedział, że nie zamierza dawać awansów sędziom, którzy, jak zaznaczył, kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej: - Odmawiam nominacji 46 sędziów. Jest to już nie tylko słowny sygnał, drodzy państwo, ale konkretna decyzja – oświadczył prezydent.

Jak dodał: - Każdy sędzia nominowany przez Prezydenta RP jest sędzią RP. Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa - odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja. Nie będę dawał nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości.

Sprawę skomentował już premier. Szef rządu umieścił w mediach społecznościowych zaskakujący, ale mocny wpis: - „Żeby nie było niczego” - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim - napisał. Nawiązał on do znanej w sieci, ale nie tylko, postaci, czyli do nieżyjącego już Krzysztofa Kononowicza, który lata temu chciał zostać prezydentem Białegostoku. W 2006 kandydował na urząd prezydenta tego miasta.

Żurek o decyzji Nawrockiego

Do wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się również w czasie konferencji prasowej, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Czekamy na listę 46 nazwisk. Z moich informacji, w tzw. zamrażarce u prezydenta, jeszcze u prezydenta Dudy, teraz u prezydenta Nawrockiego, czekało 100 potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego i z informacji, które posiadam, były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. neo-KRS. (...) Chciałbym zobaczyć tę listę imiennie, kto jest na tej liście, komu prezydent odmówił nominacji. To dość istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli KPRP wskazują na moim zdaniem pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy - mówił minister. 

