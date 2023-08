Nowy spot PiS uderza w Tuska. "Pamiętam wszystkie jego kłamstwa"

Co dalej z Arturem Dziamborem? Polityk podjął ważną decyzję

Wypowiadając się w spotach, reprezentanci partii PiS stwierdzają, że Donald Tusk miał destrukcyjny wpływ na polską gospodarkę i narażał kraj na niebezpieczeństwo swoimi decyzjami. Jego wybór pracy w instytucjach europejskich, takich jak Bruksela, jest przedstawiany jako ucieczka przed odpowiedzialnością. Według tych osób, Tusk podjął tę decyzję dla znacznych wynagrodzeń.

W spotach pojawiają się opinie, że to nie była jednorazowa sytuacja - twierdzą, że gdyby Tusk miał szansę, zrobiłby to wszystko jeszcze raz. Wyborcy PiS wyrażają silne przekonanie, że Tusk nie zasługuje na kolejną okazję w polityce. Przypominają także konkretne decyzje i działania, które uważają za negatywne: podnoszenie wieku emerytalnego dla kobiet, głosowanie przeciwnie do interesów polskich rodzin oraz rzekome działania, które osłabiły pozycję Polski na arenie międzynarodowej, w tym przyjaźń z Władimirem Putinem.

Ten nowy materiał reklamowy koncentruje się na przedstawieniu Donalda Tuska jako postaci odpowiedzialnej za negatywne zmiany w Polsce. Wyborcy PiS dzielą się swoimi przemyśleniami na temat jego działań oraz wyrażają przekonanie, że nie zasługuje on na ponowną szansę w polityce.

👇 Zobacz dlaczego Tusk nie zasługuje na kolejną szansę! pic.twitter.com/e6uKmtcMK4— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 21, 2023

