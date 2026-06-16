Nowy spot PiS uderza w lekarza-radnego KO. „Ty czekasz, on zarabia miliony”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-16 18:40

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wymierzony w Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i radnego warszawskiego Ursusa. Autorzy nagrania zestawiają jego wynoszące niemal 1,6 mln zł roczne dochody z problemami pacjentów i trudną sytuacją ochrony zdrowia. „Ty pracujesz, a oni się bogacą” – słyszymy w materiale.

prawo i sprawiedliwość
Autor: Grzybowski Piotr / Super Express

PiS publikuje spot o Dawidzie Kacprzyku

Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje sprawę wysokich zarobków Dawida Kacprzyka do politycznego ataku na Koalicję Obywatelską. W najnowszym spocie partia bezpośrednio łączy dochody lekarza i radnego z jego dotychczasową przynależnością partyjną.

– Milion 600 tysięcy w rok. Tyle dostał 29-letni działacz partii Tuska – słyszymy na początku nagrania.

Autorzy przekonują, że Kacprzyk nie musiał posiadać ukończonej specjalizacji, a jego polityczne związki miały ułatwić mu uzyskanie wysokich zarobków.

– Nie potrzebował do tego specjalizacji. Nie musiał nawet przychodzić do pracy. Wystarczyła legitymacja partyjna – pada w spocie.

Są to zarzuty formułowane przez PiS. Sam Kacprzyk jest lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Z jego oświadczenia majątkowego wynika, że w 2025 roku uzyskał niemal 1,6 mln zł z działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych.

„Ty pracujesz, a oni się bogacą”

Głównym zabiegiem zastosowanym w materiale jest zestawienie dochodów radnego z problemami zwykłych pacjentów. PiS sugeruje, że publiczne pieniądze trafiały do politycznie powiązanych osób, podczas gdy pacjenci musieli zmagać się z kolejkami, odwoływanymi zabiegami i ograniczeniami w dostępie do świadczeń.

– Ty czekasz, on zarabia miliony, bo jest od Tuska.

Przekaz ma wyraźnie polityczny charakter i ma przenieść odpowiedzialność za sprawę radnego na cały obóz rządzący. W materiale nie przedstawiono dowodów, że jego dochody były bezpośrednio związane z przynależnością partyjną.

Szpital ujawnił liczbę godzin

Warszawski Szpital Południowy podał, że Kacprzyk w 2025 roku przepracował na umowach kontraktowych 3976 godzin, co oznacza średnio 331 godzin miesięcznie. Placówka zaznaczyła, że lekarz udzielał świadczeń, pracował w nocnej i świątecznej opiece oraz koordynował pracę SOR. Według szpitala był jedyną osobą, która zgłosiła się do jawnego konkursu, a proponowana stawka miała odpowiadać stawkom stosowanym w innych warszawskich SOR-ach.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Sebastian Goncerz ocenił jednak, że dochody tej wysokości u osoby w trakcie specjalizacji są „zupełnie niestandardowe”. Zwrócił uwagę, że zwykłe wynagrodzenia rezydentów wynoszą około 10–12 tys. zł brutto miesięcznie plus dyżury.

Audyt w miejskich szpitalach

Po ujawnieniu sprawy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski polecił przeprowadzenie pilnego audytu w Szpitalu Południowym oraz kontroli w pozostałych miejskich SOR-ach. Naczelna Rada Lekarska zawiadomiła natomiast rzecznika odpowiedzialności zawodowej w związku z doniesieniami, że część aktywności publicznych Kacprzyka mogła pokrywać się z godzinami dyżurów. Zarzuty te są obecnie wyjaśniane.

Kacprzyk zrezygnował również z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rezygnację przyjął szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Nadal pozostaje jednak radnym dzielnicy Ursus.

Polityka SE Google News
Warsztaty pisania o architekturze
Galeria zdjęć 6
Express Biedrzyckiej - Krupa
Sonda
Czy sprawa dyżurów i zarobków Dawida Kacprzyka powinna zostać dokładnie wyjaśniona?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIS
SPOT