Nowy sondaż to cios w PiS. Mentzen triumfuje, Kaczyński i Morawiecki tracą poparcie

47,7 proc. Polaków popiera pomysł, by Kaczyński i Morawiecki odeszli, jeśli PiS chce współpracy z Konfederacją.

Tylko 19,7 proc. badanych jest przeciwko.

Sondaż ujawnia, że takie opinie dominują we wszystkich grupach społecznych, od wsi po największe miasta.

Sławomir Mentzen mówi wprost: „Z takim PiS-em jak teraz porozumienie będzie bardzo trudne.”

Mentzen stawia warunek: „Będzie bardzo ciężko”

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen w rozmowie z Radiem Zet przyznał, że o jakiejkolwiek koalicji z PiS nie może być mowy, dopóki partią rządzą Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

– Dopóki głową PiS jest Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko się porozumieć. [Jeśli odejdą], wtedy porozumienie jawi się jako coś możliwego – stwierdził Mentzen.

To najostrzejsza wypowiedź lidera Konfederacji od miesięcy. Jeszcze niedawno mówił o Kaczyńskim jako o „politycznym gangsterze”, który „obraża i kłamie” na temat jego środowiska. Teraz sondaż pokazuje, że Mentzen mówi to, co myśli wielu wyborców.

Sondaż: Polacy chcą zmiany pokoleniowej

Z badania SW Research wynika, że prawie połowa Polaków (47,7 proc.) pozytywnie ocenia pomysł, by warunkiem ewentualnej koalicji Konfederacji z PiS było odejście Kaczyńskiego i Morawieckiego z polityki. Tylko 19,7 proc. respondentów uważa inaczej, a aż 32,6 proc. nie ma zdania.

Największe poparcie dla takiego scenariusza odnotowano wśród:

mężczyzn (51,6 proc.)

mieszkańców wsi (48 proc.)

osób z największych miast (48,7 proc.)

Oznacza to, że nie tylko młodzi wyborcy, ale także tradycyjny elektorat PiS zaczyna dostrzegać potrzebę zmiany.

Kaczyński i Mentzen po przeciwnych stronach barykady

Choć po wyborach w 2027 r. możliwa byłaby współpraca między PiS a Konfederacją, na razie oba obozy pozostają w ostrym sporze. Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że „nie widzi możliwości koalicji”, a Mentzen odpowiadał równie dosadnie.

– W jednym Kaczyński ma rację, rzeczywiście jesteśmy po przeciwnych stronach barykady – napisał niedawno lider Konfederacji na X.

W dodatku były premier Mateusz Morawiecki pozostaje dla młodszego elektoratu symbolem „systemowego PiS-u”, a nie nowego otwarcia. Nic więc dziwnego, że w opinii publicznej to jego nazwisko, obok Kaczyńskiego, najczęściej pada w kontekście odejścia ze sceny politycznej.

Co dalej z koalicją PiS–Konfederacja?

Choć obie partie dzieli wiele, jedno je łączy, walka o przetrwanie na prawicy. Mentzen rośnie w siłę, Kaczyński traci wizerunkowo po porażce wyborczej. Jeśli sondaże takie jak ten się utrzymają, presja na zmianę przywództwa w PiS może tylko wzrosnąć.

