Nowy sondaż partyjny. Tusk może otwierać ulubione wino

Połączone siły Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy przejęły władzę 13 grudnia i jak wynika z najnowszego sondażu, nadal cieszą się sporym poparciem wśród Polaków. Jednak zaszła tu zasadnicza zmiana: na czele sondażu znajduje się ugrupowania, którym przewodzi Donald Tusk, co pokazuje, że to już pewien trend. To kolejne badanie z którego wynika, że partia skąd wywodzi się premier prześciga Prawo i Sprawiedliwość. Stabilne poparcie utrzymuje Trzecia Droga, a do Sejmu weszłaby również Konfederacja. Poza parlamentem znalazłaby się natomiast Lewica. Dokładne wyniki sondażu przeprowadzonego dla portalu lokalnapolityka.pl przedstawiają się następująco:

Koalicja Obywatelska 34,20 procent

Prawo i Sprawiedliwość 32,98 procent

Trzecia Droga 15,25 procent

Konfederacja 9,36 procent

Nowa Lewica – 4,89 procent

Bezpartyjni Samorządowcy – 2,53 procent

Tym samym Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga zyskałaby 242 mandaty. Sondaż pokazuje, że obecna władza zyskuje przewagę nad opozycją partią; przypomnijmy, że już w kwietniu w Polsce odbędą się wybory samorządowe.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, KTO ZAMIERZ WYSTARTOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH

Wieczorny Express - Marek JAKUBIAK, Marta GOLBIK, Przemysław KOPERSKI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.