Sondaż w grudniu. PiS wygrywa, KO druga

Jak wynika z grudniowego sondażu pracowni Ipsos przeprowadzonego dla OKO.press i TOK FM, którego wyniki opublikowano w piątek 23 grudnia, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 34 proc. głosów (wzrost o 2 punkty proc. w porównaniu z listopadem). Taki wynik może cieszyć prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zaś na Koalicję Obywatelską chce głosować 27 proc. badanych - tyle samo, co w listopadzie. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Polska2050 Szymona Hołowni z wynikiem 10 proc. poparcia (spadek o 2 pkt proc.), Lewica z wynikiem 9 proc. (bez zmian) oraz Konfederacja z deklarowanym poparciem na poziomie 6 proc. (również bez zmian względem listopada). Pod progiem wyborczym znalazły się natomiast PSL z wynikiem 4 proc. oraz Agrounia z wynikiem 1 proc.

Najnowszy sondaż. Kto sprawuje władzę?

Które ugrupowanie mogłoby liczyć na władzę? Jak podano, z takimi wynikami, PiS mogłoby liczyć na 211 mandatów, natomiast KO wprowadziłaby do Sejmu 148 posłów. Polsce 2050 przypadłoby 45 mandatów, a Lewicy 39. Konfederacja miałaby natomiast 16 mandatów. - Przy takim wyniku wyborów Zjednoczona Prawica nie byłaby w stanie samodzielnie rządzić. Jedyna możliwa koalicja rządowa to KO, Lewica i Polska 2050, choć byłaby to większość minimalna, czyli 232 mandaty - wskazuje radio TOK FM.

Sondaż partyjny przeprowadzono wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych, przeprowadzonych między 19 a 21 grudnia. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

