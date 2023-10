Nowi posłowie odebrali zaświadczenia o wyborze. Wśród nich 100 po raz pierwszy [MAMY ZDJĘCIA]

Nowi posłowie odebrali zaświadczenia o wyborze

W przeprowadzonych 15 października wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. W wyborach wyłonionych zostało 460 posłów nowego Sejmu X kadencji. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18. Ponad 100 z nich w poselskich ławach zasiądzie po raz pierwszy. Z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu dostało się blisko 20 osób, które po raz pierwszy zasiądą w ławach przy ul. Wiejskiej. Koalicja Obywatelska wprowadziła do Sejmu ponad 40 debiutantów, Trzecia Droga - ponad 30, Konfederacja - kilkunastu, a Nowa Lewica - kilkoro.

Po raz pierwszy w ławach sejmowych zasiądzie też dotychczasowy minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wśród sejmowych debiutantów są także szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki oraz szef biura gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal.

Wśród debiutantów, którzy dostali się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej są dotychczasowi senatorowie Marcin Bosacki i Robert Dowhan, wieloletni prezydent Sopotu Jacek Karnowski, lider AgroUnii Michał Kołodziejczak, marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, były trener skoczków narciarskich Apoloniusz Tajner oraz historyk i dziennikarz Bogusław Wołoszański.

Pierwszy raz w Sejmie zasiądzie także nauczyciel Marcin Józefaciuk, który startując z łódzkiej listy KO zebrał 8 893 głosów. Stał się rozpoznawalny po tym, jak publicznie sprzeciwiał się wprowadzeniu podręcznika do HiT prof. Wojciecha Roszkowskiego. Jest też znany z programu dla młodzieży w TVN.

Do Sejmu wraca Donald Tusk

W ławach sejmowych ponownie zasiądzie też lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, który jako "jedynka" Koalicji Obywatelskiej w Warszawie zdobył ponad 538 tys. głosów. Tusk był posłem na Sejm I, IV, V, VI i VII (lata 1991–1993 oraz 2001–2014). W latach 2007–2014 Tusk był premierem rządu PO-PSL, a w latach 2014–2019 przewodniczącym Rady Europejskiej.

Również Trzecia Droga, czyli formacja oparta na współpracy PSL i Polski 2050, wprowadziła do Sejmu szereg nowych nazwisk. Wśród najbardziej znanych jest lider Polski 2050 - Szymon Hołownia i wiceszef tej formacji Michał Kobosko. Najmłodszym posłem w Sejmie nowej kadencji będzie wybrany z listy Trzeciej Drogi 24-letni Adam Gomoła - ekonomista, rzecznik Polski 2050 w woj. opolskim.

Wśród debiutantów, którzy dostali się do Sejmu z list Nowej Lewicy głośno jest o Łukaszu Litewce, który w okręgu sosnowieckim uzyskał najlepszy wynik - 40 579 głosów. To prawie dwa razy więcej niż współprzewodniczący Nowej Lewicy, dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dostał 22 332 głosy.

Także Konfederacja wprowadziła do Sejmu nowe twarze, wśród ich jest współprzewodniczący formacji Sławomir Mentzen, który w Warszawie zdobył ponad 100 tys. głosów. Z listy Konfederacji w woj. lubelskim mandat zdobył szef sztabu ugrupowania, grafik Witold Tumanowicz. W podwarszawskim okręgu najwięcej głosów z listy Konfederacji uzyskała Karina Bosak startująca z drugiego miejsca (21 217 głosów) i teraz zasiądzie w ławach poselskich po raz pierwszy.